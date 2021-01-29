Kobani'nin Kız Çocukları: Hillary Clinton'ın şirketinde dizisi çekilecek kitap ne anlatıyor?

Amerikalı yazar Gayle Tzemach Lemmon, Şubat ayında piyasaya çıkacak olan "Kobani'nin Kız Çocukları" adlı kitabının dizi olarak yayımlanması için HiddenLights adlı yapım şirketiyle anlaştı. HiddenLights, eski ABD Dışişleri Bakanı ve 2016 seçimlerinde Demokratların başkan adayı olan Hillary Clinton, kızı Chelsea Clinton ve yapımcı Sam Branson'ın Aralık ayında kurdukları yapım şirketi. Lemmon, Kobani'nin Kız çocukları kitabı için Suriye'nin kuzeyinde bir süre kaldı ve Halk Savunma Birlikleri (YPG) ve Kadın Koruma Birlikleri (YPJ) isimlerle görüştü. Aynı zamanda YPG'nin kontrolündeki, IŞİD'lilerin eşleri ve çocuklarının tutulduğu Al Hol kampında da görüşmeler yaptı. Türkiye'nin, PKK'nın Suriye'deki kolu olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak kabul ettiği YPG ve YPJ'ye dair bir kitabın, ABD'li Demokrat siyasetçi Clinton'ın şirketi tarafından dizisinin çekilecek olması, Türkiye'de tepkilere sebep oldu. Projeyle ilgili detayları öğrenmek için ulaştığımız HiddenLights Prodüksiyon Şirketi ise henüz dizinin kaç sezon planlandığı, ne zaman yapıma başlanacağı ve hangi platformlarda yayımlanacağıyla ilgili kararların verilmediğini belirtti. Yetkililer, "Henüz yolculuğun başındayız" demekle yetindi.

Hillary Clinton "Adalet ve eşitlik için savaşan cesur kadınların hikayesi. Biz HiddenLights'ı kahramanları kutlamak için kurduk. Bu ilham verici hikayeyi de dünyanin her yerindeki izleyicilerimizi ulaştıracağımız için çok heyecanlıyız" açıklaması yapmıştı. ABD, PKK'yı, Clinton'ın eşi Bill Clinton'n başkanlığı döneminde "terör örgütleri listesine" almıştı. PKK lideri Abdullah Öcalan da yine Bill Clinton yönetimi zamanı CIA destekli operasyonla Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye teslim götürülmüştü. Hillary Clinton, 2016'daki başkanlık seçim kampanyası sırasında "Kürtler bizim Irak ve Suriye'de en iyi ortaklarımız oldu. IŞİD'i Irak'tan attıktan sonra Rakka'yı da almamızın en kısa yolu Kürt ve Arap savaşçıların sahada olmasıdır, bu sebeple gerekli askeri teçhizatları olmalı." demişti. https://www.youtube.com/watch?v=w\_k1A5fu04U Kitapta ne anlatılıyor? Lemmon'ın Penguin Press tarafından yayımlanacak "Kobani'nin Kız Çocukları" adlı kitabı, 16 Şubat'ta çıkacak. Yazarın kendisine ait internet sayfasında kitap, "IŞİD'den geriye kalan şeyin hikayesini anlatıyor: Dünyanın en tahmin edilmeyecek bölgesinde kadınların eşitliğinin nasıl sağlandığı, IŞİD'le 2013'ten bu yana köy köy, cadde cadde savaşan genç kadınlar tarafından aktarılıyor. Bu genç kadınlar, IŞİD'i yok etme savaşında Amerika'nın sahadaki askeri gücüydü. Kobani'nin Kız Çocukları, nasıl Amerika'nın ortakları olarak hizmet vermeye başladıklarını ilk kez anlatıyor" ifadeleriyle tanımlanıyor.