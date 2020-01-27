Kobe Bryant'ın ölümünün ardından Tolgahan Sayışman paylaştı

NBA'in efsane ismi kimilerine göre Michael Jordan'la birlikte tarihin en iyi oyuncusu olan Kobe Bryant Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazada Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore de hayatını kaybetti.
Bryant'ın ölümü ardından Tolgahan Sayışman yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Sayışman Bryant ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak şu notu düştü:
"Gerçekten çok üzgünüm ! #kobebryant ile sevgili dostum Barbaros Tapan sayesinde 2014 yılı sonunda tanışmıştık. O dönem L.A Lakers’i yakından takip etme ve onunla maç önceleri görüşme fırsatım olurdu. Son derece mütevazi bir insandı. Ortanca kızının da vefat haberini aldım gerçekten çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin!"
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