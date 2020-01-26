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Kobe Bryant Öldü

26.01.2020 23:08 | Son Güncelleme

NBA'in ve Los Angeles'ın eski efsanevi basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiği belirtildi

Kobe Bryant Öldü

Haberi ilk eğlence dünyasından haberleriyle bilinen TMZ duyurdu.

Daha sonra haber kanalları da haberi doğruladı.

NBA’in eski ünlü basketbolcusu, Los Angeles Lakers’ın efsanevi oyuncusu Kobe Bryant’ın Clifornia’da helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Helikoperin Bryant’a ait olduğu kaydedildi.

Kazanın Los Angeles’ın 65 km kuzeybatısında Calabasas’ta gerçekleştiği açıklandı.

TMZ’nin haberine göre kaza Pazar sabah saatlerinde gerçekleşti.

Kazada Kobe Bryant’la birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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