HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kobe Bryant'ı taşıyan helikopterin 'sisli havada uçma ruhsatı yoktu'

Kobe Bryant'ı taşıyan helikopterin 'sisli havada uçma ruhsatı yoktu'

01.02.2020 15:40 | Son Güncelleme

Los Angeles Lakers'ın efsanevi basketbolcusu Kobe Bryant'ı taşıyan helikopterin sahibi olan şirketin, sisli havalarda sefer yapma ruhsatı olmadığı ortaya çıktı. Bryant, geçen hafta helikopterinin düşmesi sonucu 13 yaşındaki kızı ve diğer yedi kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti.

Kobe Bryant'ı taşıyan helikopterin 'sisli havada uçma ruhsatı yoktu'

Los Angeles Lakers'ın efsanevi basketbolcusu Kobe Bryant'ı taşıyan helikopterin sahibi olan şirketin, sisli havalarda sefer yapma ruhsatı olmadığı ortaya çıktı. Bryant, geçen hafta helikopterinin düşmesi sonucu 13 yaşındaki kızı ve diğer yedi kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti.

Reuters haber ajansına konuşan ABD Ulusal Taşımacılık Güvenliği Kurulu Sözcüsü Keith Holloway, helikopterin sahibi olan Island Express Helicopters şirketinin ruhsatının sadece pilotların görüşünün açık olduğu seferlerle sınırlı olduğunu söyledi.

Bununla birlikte pilot Ara Zobayan'ın federal makamlardan aldığı, sadece helikopterin göstergelerine bakarak uçabilmesini sağlayan bir sertifikası olduğu ancak pilotun kötü havalarda uçma deneyiminin az olduğu belirtiliyor.

Kobe Bryant dahil dokuz kişiyi taşıyan helikopterin enkazı

Sikorsky S-76B tipi helikopter, Calabasas kentinde bir tepeye çakılmıştı. Aynı gün havanın sisli olması nedeniyle yerel polis teşkilatı kendi helikopterlerine uçma izni vermemişti.

Island Express Helicopters şirketi, Perşembe günü tüm uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Kobe Bryant anısına 8 ve 24 numaralı formaları giyen Los Angeles Lakerslı oıyuncular

Lakers'tan Bryant'a duygusal veda

Kobe Bryant'ın 20 formasını şiydiği Los Angeles Lakers ise ünlü oyuncunun ölümünden sonraki NBA'deki ilk maçına dün gece çıktı.

Los Angeles Lakers oyuncuları Bryant'ın 8 ve 24 numaralı formalarını giyerek ısındı.

Usher'ın 8 ve 24 şeklindeki çelenklerin önünde "Amazing Grace" şarkısını söylediği gecede, Lakers'ın yıldız oyuncuları LeBron James ve Anthony Davis'in Amerikan milli marşı okunurken ağladıkları görüldü.

Lakers'ın Portland Trail Blazers'a 127-119 yenildiği maçta iki takım oyuncuları da Kobe Bryant'ın anısına, birer kez 24 saniye hücum süresini ve 8 saniye yarı sahayı geçme süresini bilerek ihlal etti.

Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Manuş Baba'ya şok! Manuş Baba'ya şok!
Apple'dan flaş Çin kararı! Tüm mağazalarını kapatıyorApple'dan flaş Çin kararı! Tüm mağazalarını kapatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

Çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk bayrağı yırtan Yunan vekile bir tepki de Azerbaycan’dan: O parmakları kırarız

Türk bayrağı yırtan Yunan vekile: O parmakları kırarız

Kiev'de polis cami girişinde kimlik kontrolü yaptı! Gözaltılar var

Kiev'de polis cami girişinde kimlik kontrolü yaptı!

Apple'dan son dakika Çin kararı! Tüm mağazalarını kapatıyor

Apple'dan flaş Çin kararı! Tüm mağazalarını kapatıyor

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

ABD'den flaş koronavirüs kararı! Acil durum ilan edildi

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üssün yakınlarına saldırı

Irak'ta ABD askerlerinin kaldığı üssün yakınlarına saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.