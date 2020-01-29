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Kobe Bryant'ın cesedi teşhis edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2020 14:05 | Son Güncelleme

Helikopter kazasında kızı ile birlikte ölen efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın cesedi teşhis edildi.

Kobe Bryant'ın cesedi teşhis edildi

Aynı kazada ölen 13 yaşındaki kızının cesedi ise adli tıpta inceleniyor.ABD'de helikopter kazası sonucu yaşamını yitiren basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın (41) cesedi teşhis edildi. ABD Ulusal Ulaştırma ve Güvenlik Dairesi (NTSB) tarafından yapılan açıklamada, beş kez NBA şampiyonu olan efsanevi sporcu ile aynı kazada hayatını kaybeden üç kişi parmak izlerinden teşhis edilebildi.

Cesetleri inceleyen adli tıp uzmanları Bryant'ın dışında beyzbol koçu John Altobelli (56), helikopter pilotu Ara Zobayan (50) ve yolculardan Sarah Chester'in (45) cesetlerini teşhis etti. Kaza sırasında helikopterde bulunan Bryant'ın kızı Gianna'nın cesedi ise henüz teşhis edilemedi.

Kimliği teşhis edilen John Altobelli'nin eşi ve kızıyla birlikte helikopterde oldukları belirtilirken, diğer yolcu Sarah Chester'in de kızlarıyla seyahet ettiği açıklandı.

NTSB'den yapıyan açıklamada Pazar günü Kaliforniya Calabasas'ta meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden diğer kişilerin teşhis işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kazanın nedeni belirsizliğini korurken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Raporun hazırlanmasının 12 ila 18 ay sürebileceği kaydedildi. Düşen helikopterin markası Sikorski S-76B olarak açıklandı.

sid / TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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