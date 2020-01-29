HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kobe Bryant'ın helikopterinde tavsiye edilen güvenlik cihazı eksik çıktı

Kobe Bryant'ın helikopterinde tavsiye edilen güvenlik cihazı eksik çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 20:52 | Son Güncelleme

Kobe Bryant'ın helikopterinde tavsiye edilen güvenlik cihazı eksik çıktı

ABD'li ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği kazadaki helikopterin, karaya yakınlık konusunda pilotu bilgilendiren uyarı sistemini taşımadığı belirtildi.

Federal yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Bryant’la birlikte 9 kişiyi taşıyan helikopterde Arazi Bilinçlendirme ve Uyarı Sistemi (TAWS) denilen uyarıcı cihazın olmadığı ifade edildi.

Yetkililer, söz konusu sistemin Bryant'ın helikopterinde bulunması halinde, yoğun sis içinde kontrolünü kaybeden pilotun söz konusu kazayı önlemesine yardımcı olup olmayacağı konusunda da emin olmadıklarını ekledi.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kuruluşundan (NTSB) Jennifer Homendy, helikopterin bulutların üstüne çıkmak için tırmanışa geçtiği sırada 366 metreden bir dakika içinde aşağı düştüğünü belirterek, "Bu, yüksek hızda oldukça dik bir iniş." dedi.

Kazaya tam olarak neyin sebep olduğunun tespit edilmesinin aylar alabileceğini belirten yetkililer, 6 yolcu ve fazlasını taşıyan helikopterlerin TWAS sistemini taşımasını önerdiklerini aktardı.

TWAS donanımının, hava ambulans taşımacılığında zorunlu olduğu ancak diğer yolcu helikopterlerinde kullanımının ise tavsiye edildiği kaydedildi.

- Kobe’nin hayatını kaybettiği helikopter kazası

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Los Angeles Lakers'in efsane isimlerinden 41 yaşındaki Kobe Bryant, California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarında pazar günü geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

Kazada, Bryant’ın yanı sıra 13 yaşındaki kızı Gianna ve diğer 7 kişiden de kurtulan olmamıştı.

Federal Havacılık Birimi Sözcüsü Allen Kenitzer, toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği "Sikorsky S-76" tipi helikopterin düşüş nedeni üzerinde incelemelerin devam ettiğini açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettilerDepremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
helikopter kazası Kobe Bryant

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

O isimle aşk yaşadığı iddia edildi!

O isimle aşk yaşadığı iddia edildi!

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Elazığ ve Manisa'da art arda deprem!

Elazığ ve Manisa'da art arda deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Trump'ın sözde barış planına tepki: İsrail’in sınırı neresidir?

Türkiye'den skandal anlaşmaya tepki: İsrail’in sınırı neresidir?

Elazığ'da Mehmetçik kapılarını depremzedelere açtı

Elazığ'da Mehmetçik kapılarını depremzedelere açtı

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

YPG/PKK'lı teröristler Tel Rıfat'tan Afrin'e saldırdı: Yaralılar var

YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e saldırdı!

Denizli’de suç örgütüne operasyon: 2’si kadın 7 kişi tutuklandı

Denizli’de suç örgütüne operasyon!

Isparta'da korkutan yangın! 5 Suriyeli kardeş alevlerin arasında kaldı

5 Suriyeli kardeş alevlerin arasında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.