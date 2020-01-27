Kobe Bryant'ın ölümü spor, sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu: 'Hissettiğim acıyı anlatmaya kelimeler yetmez'

Eski LA Lakers Başkanı ve oyuncusu Magic Johnson, "Arkadaşım, bir efsane, eş, baba, kardeş, Oscar sahibi ve Laker'da tüm zamanların en iyisi gitti. Kabul etmesi zor. Kobe oyunumuzun lideriydi, hem erkek hem de kadın oyuncuların akıl hocasıydı" dedi.

"Kobe'nin ve Gianna'nın ölümüyle ilgili korkunç haberlerden şoke olmuş durumdayım. Hissettiğim acıyı kelimeler ifade etmeye yetmez. Kobe'yi seviyordum - benim küçük kardeşim gibiydi. Sık sık konuşurduk ve bu sohbetleri özleyeceğim. Sıkı bir rakipti, basketbolun en iyilerinden biri ve itici bir güçtü. Kobe aynı zamanda ailesini çok seven harika bir babaydı ve kızının basketbol sevgisinden büyük gurur duyuyordu. Yvette ve ben Vanessa'ya, LA Lakers'a ve dünya çapındaki baskotbolseverlere bağsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

https://twitter.com/SInow/status/1221565380587552768

Eski ABD Başkanı Barack Obama, "Kobe sahada bir efsaneydi ve bir o kadar anlamlı olacak ikinci yarıya yeni başlıyordu. Gianna'yı kaybetmek bir ebeveyn olarak bize daha da acı veriyor. Michelle ve ben, Vanessa'ya ve tüm Bryant ailesine bu hayal dahi edemediğimiz günde sevgilerimizi ve dualarımızı yolluyoruz" dedi.

https://twitter.com/BarackObama/status/1221552460768202756

Bir dönem LA Lakers'da birlikte forma giydiği oyuncu arkadaşı Shaquille O'Neal, "Yeğenim Gigi'yi ve arkadaşımı, kardeşimi, şampiyon kazanmadaki ortağımı, kankamı kaybettiğim bu trajik ve üzücü anda çektiğim acıyı anlatacak kelime yok. Seni seviyorum ve özleyeceğim. Bryant ailesine ve diğer kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.