Kobe Bryant'ın Unutulmayacak Öyküsü

“Hayattaki sihir sevdiğin şeyi bulmaktır. Sevdiğin şeyi bulduğunda hayat daha mantıklı olur. Benim için o basketboldu.”

O sihri aramak için çok uğraşmadı Kobe Bryant. Aileden basketbolcuydu. NBA’de oynamak hayaliydi. Ve oraya gelinceye kadar aslında hiçbir zaman en iyi basketbolcu olmamıştı. Ama hep çalışarak en iyiyi yapmayı hedeflemişti.

Babadan basketbolcuydu. Joe -Jellybean- Bryant 70’li yıllar ve 80’lerin başında NBA’de oynamıştı. Kobe doğduğu yıl “Philadelphia 76’ers” formasını giyiyordu. Baba Bryant NBA kariyerinden sonra spor hayatına İtalya’nın Rieti takımında devam etti. Kobe o zamanlar 5 yaşındaydı, basketbolla yeni tanışıyordu.

Çocukluğu İtalya’da geçen Kobe’nin adı da babası ve annesinin çok sevdiği bir japon yemeğinden kobe bifteğinden geliyordu. 11 yaşında yavaş yavaş basketbola ısınmaya başladı. Avrupa’da yaşaması bir avantajdı onun için böylece Amerikan Basketbolundan daha farklı oynanan Avrupa basketbolunun terbiyesini de alacaktı.

Lise yıllarında doğduğu kent Philadelphia’ya döndü Bryant ailesi. Avrupa’dan sonra kültür şoku yaşıyordu. Ve kendisini vereceği tek şey vardı o da basketbol. Yaşıtlarından bir farkı vardı çok çalışıyordu. NBA draft’ine girmeye karar verdiğinde 17 yaşındaydı. Lakers, takımının pivotu Vlade Divac'ı draft hakkı karşılığında Charlotte Hornets’e vererek basketbolun en büyük yıldızlarından biri olacak Kobe Bryant’ı transfer ediyordu.