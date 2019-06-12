KOBİ ve işletmelere 25 milyar liralık yeni destek paketi

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, KOBİ’lere sunulacak 25 milyar liralık desteğin, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliği taşıdığını belirtti.

Abdurrahman Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın KOBİ ve işletmelere yönelik açıkladığı destek paketine ilişkin değerlendirmede bulundu.

KOBİ'lerin Türk ekonomisi için önemine işaret eden Kaan, "Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türkiye ekonomisi, brüt yatırımların yüzde 55’ini, toplam istihdamın yüzde 73’ünü, toplam cironun yüzde 62’sini, toplam ihracatın ise yüzde 55’ini gerçekleştiren KOBİ’lerimizin omuzlarında yükselecek. KOBİ’lerimizin üretkenliği ve dinamizmlerinin tam kapasite olarak çalışabilmesi, bu ölçekteki işletmelerimizin finansmana erişim sorununun çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabilecektir. Bu bağlamda, Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisinde ve birçok bankanın katılımıyla KOBİ’lerimize sunulacak olan 25 milyar TL’lik desteğin, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliğinde olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.