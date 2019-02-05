KOBİ’lere rehber geliyor

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) proje hazırlama ve yürütme süreçlerine yardımcı olacak rehberler geliyor. Hayata geçecek yeni sistemle akredite KOBİ rehberleri sahaya inecek. Bu kapsamda hazırlanan KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile KOBİ’ler arasında daha sağlıklı bir iletişim kurulması amacıyla yeni bir sistem oluşturuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yönetmeliği değerlendiren Varank, “Bu yönetmelikle birlikte piyasada çantacı olarak ifade edilen aracılar ortadan kalkacak. Görev ve yetkisini kötüye kullananlara izin verilmeyecek. Bu işin eğitimini almış, saha tecrübesi olan, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar, KOSGEB destekleri kapsamında KOBİ’lere rehberlik hizmeti verecek. Sistemin devreye girmesiyle birlikte ilk etapta 200 KOBİ rehberi, 2 bin 400 Teknik Danışman alanda görev almaya başlayacak” dedi. KOBİ’lerin standartları belirlenmiş bir alanda doğru yönlendirilmesinin önemine işaret eden Bakan Varank, “KOBİ’lerin sağlıklı bir şekilde rehberlik ve danışmanlık hizmeti almasını önemsiyoruz. Yayımlanan yönetmelik ile KOBİ Rehberliği ve Danışmanlığı Sistemi’ni getiriyoruz. Bu sistem ile KOBİ’ler, kuralları belirlenmiş, çerçevesi çizilmiş bir alanda rehberlik ve danışmanlık hizmeti alacak” ifadelerini kullandı.

Kalite yükselecek

Varank, bu sistem ile birlikte KOBİ’lerin KOSGEB destek programlarından daha etkin yararlanacağını işaret ederek, şunları kaydetti:

“KOBİ’lerin proje hazırlama ve yürütme aşamalarında aracılar nedeniyle yaşadığı sorunlar ortadan kalkacak. Bu işin eğitimini almış, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar, KOBİ’lere rehberlik hizmeti verecek. Böylece KOBİ’lerin beceri ve kabiliyetleri geliştirilecek. Danışmanlık hizmetlerinde standart sağlanacak ve kalite yükselecek."

Akreditasyon görevi

Bu düzenleme sayesinde KOSGEB’in KOBİ rehberleri ve teknik danışmanları yetkilendireceğinin yani bir anlamda akreditasyon görevi üstleneceğinin altını çizen Varank, "3 yıl içinde, 4 bin KOBİ’nin rehberlik ve teknik danışmanlık hizmetlerinden faydalanmasını bekliyoruz” dedi.

Yönetmelikte neler var?

KOBİ rehberlerinin ve teknik danışmanların nitelikleri, sunacakları hizmetler, yetkilendirilmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin esasların yer aldığı yönetmeliğe göre KOBİ rehberi olmak isteyenlerde şu şartlar aranacak:

"Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürürlüğe konulan KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak, KOBİ rehberliği eğitimini tamamlamak, en az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak veya büyük ölçekli işletmelerde son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl üst düzey yönetici (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bunların emsalleri ile üstleri) olarak görev yapmış olmak."

3 yılın ardından kıdemli KOBİ rehberi

Bu şartları taşıyanlar KOBİ rehberi olabilecek. KOBİ rehberi, sunduğu hizmetlere ve KOSGEB tarafından yürütülecek izleme ve denetim sonuçlarına göre yetkilendirme tarihinden 3 yıl sonra kıdemli KOBİ rehberi olarak yetkilendirilebilecek. KOBİ rehberleri, işletmelerin mevcut durumlarının analiz edilmesi, sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, işletmelere tavsiyelerde bulunulması ve yönlendirme yapılması, işletmelere proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde rehberlik edilmesi gibi hizmetler verecek.