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Kobra marka askeri araç geri manevra yaparken uçuruma böyle yuvarlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 12:44 | Son Güncelleme

Hatay’da 2 askerin şehit düştüğü 5 askerin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.Belen ilçesi Derekuyu mevkisinde operasyon için yola çıkan Kobra marka askeri aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kobra marka askeri araç geri manevra yaparken uçuruma böyle yuvarlandı

Hatay’da 2 askerin şehit düştüğü 5 askerin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Belen ilçesi Derekuyu mevkisinde operasyon için yola çıkan Kobra marka askeri aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bir başka askeri aracın kamerasından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, askeri araç geri manevra yaparken 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Görüntülerde, virajı dönmeye çalışan askeri aracın direksiyonu toparlamak için geri gelmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandığı görülüyor. 2 gün önce meydana gelen kazada, Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin şehit düşerken, 5 askerde yaralanmıştı.

Kobra marka askeri araç geri manevra yaparken uçuruma böyle yuvarlandı

Kobra marka askeri araç geri manevra yaparken uçuruma böyle yuvarlandı

Kobra marka askeri araç geri manevra yaparken uçuruma böyle yuvarlandı

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