Kobra Murat Armağan Çağlayan'a gelirini açıkladı! 'Çocuklarımın hepsine ev ve yazlık aldım'

Eğlenceli kişiliği, farklı tarzıyla dikkat çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, geçtiğimiz gün Armağan Çağlayan’ın 'Gör Beni' programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

'KOBRA' LAKABININ SEBEBİ

Murat Divandiler'in 'Kobra Murat'ın lakabının nereden geldiği merak konusuydu. Zengin bir kadına yaptığı kostümler ve sonrasında düğündeki ‘kobra’ şovu sonrası adının ‘Kobra’ olduğunu açıkladı.



"BOZULURSA BOZULSUN"

Evini süsleyen, her yeri simler, renkli boyalarla renklendiren, hatta TV'yi bile boyayan Kobra Murat, “Ben böyle yaşamayı seviyorum. Bozulursa bozulsun” dedi.

"PARAYI BULURUM"

Kobra Murat, Armağan Çağlayan'ın, "Murat Bey 'artık çalışmayacağım' dediniz. Emeklilik gibi gelecek garantiniz var mı?" sorusuna da yanıt verdi. "Çocuklarımın hepsine ev aldım. Kızıma en son yazlık aldım. Sadece ortanca oğlumun yazlığını almadım, ona da biraz ders vermeye çalışıyorum. Çok baba parası yiyor bunlar..."



"Çalışırdım, su satıp aileme destek olurdum. Bisiklete bile binmedim, hep çalıştım. Çocuklarım bunları görmesinler diye akülü arabalar bile aldım. Şimdi hepsine yazlıklarını aldım, ezilmedi onlar. Bizim gibi büyümediler..."