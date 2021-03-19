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  4. Kobra Murat peruğunu çıkarınca olanlar oldu! Bu hâliyle şoke etti

Kobra Murat peruğunu çıkarınca olanlar oldu! Bu hâliyle şoke etti

19.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kobra Murat' olarak bilinen Murat Divandiler, katıldığı programda herkesi şaşırtan bir hareket yaptı. Ünlü şarkıcı, aslan yelesi şeklindeki peruğuyla olay yarattı.

Eğlenceli kişiliği ve farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran, asıl mesleği terzilik olan Kobra Murat, Uçankuş TV'de yayınlanan Lerzan Mutlu'nun programına katıldı.

Kobra Murat

Eşiyle beraber şarkı söyleyen Kobra Murat'ın, bir anda aslan yelesi şeklindeki saçlarının gerçek olmadığını göstermesi Lerzan Mutlu ve ekran karşısındaki şoke etti..
Ünlü müzisyenin peruksuz hali sosyal medyada gündem oldu. İşte ufak bir terzi dükkanında sökük dikerek mesleğe başlayan Kobra Murat’ın o görüntüleri...
Zengin bir kadına yaptığı kostümler ve sonrasında düğündeki ‘kobra’ şovunun ardından isminin ‘Kobra’ olarak kaldığını açıklamıştı
Kobra Murat, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan’ın 'Gör Beni' programın katılmıştı. Ünlü şarkıcı, "Emeklilik gibi gelecek garantiniz var mı?" sorusunu cevaplamıştı.
"Çocuklarımın hepsine ev aldım. Kızıma en son yazlık aldım. Sadece ortanca oğlumun yazlığını almadım, ona da biraz ders vermeye çalışıyorum. Çok baba parası yiyor bunlar..."
"Çalışırdım, su satıp aileme destek olurdum. Bisiklete bile binmedim, hep çalıştım. Çocuklarım bunları görmesinler diye akülü arabalar bile aldım. Şimdi hepsine yazlıklarını aldım, ezilmedi onlar. Bizim gibi büyümediler..."
"Emekliliğim yok, evlerim var. Kira gelirim var, onlar da çocuklarımın. İki tane daha evim, iki dükkanım var. Yaşlanırsam ben yine çorbayı kazanırım. Ben işten gocunmam ya da dükkanımda kostüm dikerim. Bulurum yani parayı..."
Anahtar Kelimeler:
Lerzan Mutlu
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