Kobra yakalamaya çalışan adam dev yılanın saldırısına uğradı

Hindistan Haber Ajansı'nın yayınladığı videoda iki yılan uzmanı suyun yanında büyük yılanı yakalamaya çalışırken görülüyor. Videoda uzmanlardan biri kobrayı kuyruğundan yakalamaya çalışıyor, fakat yılan aniden saldırıya geçiyor. Saldırıya uğrayan uzmanın hayatını kurtarmak için diğeri hemen harekete geçiyor fakat durduğu yerde dengesini kaybediyor. Sonrasında uzman tek eliyle yılanı itiyor ve sonunda ikisi kobrayı tutmayı başarıyorlar.

TEK ISIRIK KALP DURMASINA YOL AÇABİLİR

Son derece zehirli bir yılan türü olan kobralar, kendilerinin tehditte hissederlerse kelimenin tam anlamıyla 'ayağa kalkabilirler'. Bu yılanların tek bir ısırığı, zehiri sinir sistemini etkilediği için kalp durmasına neden olabilir.

