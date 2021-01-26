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  4. Koç başıyla kapısı kırılan ruhsatsız gazinoda eğlenirken yakalandılar

Koç başıyla kapısı kırılan ruhsatsız gazinoda eğlenirken yakalandılar

26.01.2021 13:28 | Son Güncelleme:
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Konya’da ruhsatsız olduğu için daha önce mühürlenen gazinonun faaliyetine devam ettiği ihbarı üzerine eğlence mekanına baskın düzenleyen polis, içeriden kilitlenen demir kapıyı koç başıyla kırdı.

Konya’da ruhsatsız olduğu için daha önce mühürlenen gazinonun faaliyetine devam ettiği ihbarı üzerine eğlence mekanına baskın düzenleyen polis, içeriden kilitlenen demir kapıyı koç başıyla kırdı. Korona virüs tedbirlerini hiçe sayan 26 kişiye tutanak tutulurken, iş yeri tekrar mühürlendi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokak’ta bulunan bir eğlence mekanının faaliyetine devam ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Konya 2. Sulh Ceza Hakimliğinin arama izniyle iş yerine baskın düzenleyen polis, kilitli olan demir kapıyı koç başıyla kırıp açtı. Polisin kapıyı açmaya çalıştığı sırada iş yerinin ışıklarının kapatıldığı gözlendi. Polis ekiplerinin içeriye girmesi ve elektriklerin açılmasıyla mekanda çalışanlar ve eğlenmeye gelenler ortaya çıktı. Yapılan incelemede ruhsatsız olduğu anlaşılan gazinoda, belgeleri olmadığı halde canlı müzik yayını ve alkol sunumu yapıldığı tespit edildi. İş yerinde izinsiz çalışan 13 şahsa ve iş yerinde tütün tüketimine izin verildiğinden dolayı tutanak tutuldu. Eğlence mekanında bulunan 26 kişiye ise, sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten gerekli tutanak tanzim edildi. İş yeri sorumlusu Ömer M. gözaltına alınarak, hakkında işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezine teslim edildi. Ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri Selçuklu zabıta ekiplerince resen mühürlendi. Ayrıca işyerinde çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu 1 kadın, gerekli işlemlerin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

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