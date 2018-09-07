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Koç Holding'ten Halil Ünver için başsağlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 00:31 | Son Güncelleme

BOSTANCI açıklarında yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Halil Ünver ile ilgili Koç Holding'den yazılı açıklama yapıldı.

İstanbul,(DHA) BOSTANCI açıklarında yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Halil Ünver ile ilgili Koç Holding'den yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koç Holding Halil ÜnverKoç Topluluğu Şirketleri'nden Otokar'ın bugünlere ulaşmasında büyük emekleri olan, ülkemize otomotiv ve savunma sanayinin gelişimine önemli katkılar sağlayan değerli iş ortağımız, Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekil Satın Halil İ. Ünver'in bugün yaşanan elim bir helikopter kazasının ardından kaybettiğimizi üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kederli ailesine, Topluluğumuza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza baş sağlığı ve sabır dileriz. Merhum Halil İ. Ünver'i her zama rahmet şükran ve özlemle hatırlayacağız. kazada yaralanan ve tedavisi devam etmekte olan pilot sayın İsmet Öztürk'e acil şifalar dileriz"

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