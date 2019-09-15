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Koç, sahibini hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 15:01 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yaşayan Müzeyyen Eşsiz, sahibi olduğu koçun saldırısına uğradı.

Koç, sahibini hastanelik etti

Sebahattin AYDIN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yaşayan Müzeyyen Eşsiz, sahibi olduğu koçun saldırısına uğradı. Başına aldığı darbe ile yaralanan Eşsiz, tedaviye alındı.
Kandıra Çalköy Kışla Mahallesi'nde Müzeyyen Eşsiz, sahibi olduğu koçun saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle alnı yarılan Müzeyyen Eşsiz'i kanlar içinde gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Müzeyyen Eşsiz, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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Koç, sahibini hastanelik ettiKoç, sahibini hastanelik etti

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