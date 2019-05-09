HABER

Koç Topluluğu Spor Şenliği 30 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:01 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk kurumsal şenliği olan Koç Topluluğu Spor Şenliği, 30’uncu yaşında 3 kıta, 17 farklı ülkedeki 32 şirketten 6 bine yakın sporcuyu buluşturdu - Topluluk şirketlerinin desteğiyle çalışanlara yönelik aktiviteler gerçekleştirilirken, Koç çalışanları aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç: - "Geldiğimiz noktada Koç Topluluğu’nun global bir şirket olduğunu görüyoruz. Bu şenliğin arkasında çok büyük bir emek var. 4 yıl önce ödül töreninde 800 kişiydik. Bugün 6 bin sporcuya eriştik. Bu gördüğüm sahneyle gurur duyuyorum"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin ilk kurumsal şenliği olan Koç Topluluğu Spor Şenliği, 30’uncu yaşını coşkuyla kutluyor.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi Koç’un 1989 yılında başlattığı Koç Topluluğu Spor Şenliği, 30’uncu yaşını kutluyor.

Koç Topluluğu’nun küresel vizyonu doğrultusunda son 3 yıldır uluslararası bir şenliğe dönüşen organizasyon bu yıl 3 kıta, 17 farklı ülkedeki 32 şirketten 6 bine yakın sporcuyu buluşturdu.

Şenliğin kapanış töreni kapsamında Romanya’dan Pakistan’a, Norveç’ten Çin’e uzanan 17 ülkeden 150’ye yakın sporcu İstanbul’a geldi. Pazar günü gerçekleşen şenliğin kapanış töreni festival havasında geçerken Koç Topluluğu Spor Kulübü’nün Bağlarbaşı Korusu 8 bine yakın Koç’luyu bir araya getirdi. Topluluk şirketlerinin desteğiyle sabah erken saatlerden itibaren çalışanlara yönelik aktiviteler gerçekleştirilirken, Koç çalışanları aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi.

- Koç Topluluğu Spor Şenliği’nde 16 branşta mücadele vardı

Koç Topluluğu Spor Kulübü tarafından 16 Şubat-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında futbol, 3x3 basketbol, bowling, atletizm, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, masa tenisi, yelken, satranç, bisiklet, kürek, kros, plaj voleybolu ve badminton branşlarında düzenlenen Koç Topluluğu Spor Şenliği kapsamındaki müsabakalarda 461 takım mücadele etti.

Bu yıl ilk kez Samsun’un da eklenmesiyle İstanbul, Adana, Ankara, Bursa ve İzmir olmak üzere toplam 6 bölgede müsabakalar düzenlendi. Organizasyon kapsamında yarışan kadın sporcuların sayısı ise yüzde 27 artarak 820’ye ulaştı. Etkinlikte bu yıl ilk defa emeklilere özel kategori açıldı. Koç Topluluğu Emeklileri tenis, bowling ve satranç branşlarında yarıştı.

Şenliğin, Koç Topluluğu Spor Kulübü bünyesindeki Bağlarbaşı Korusu’nda gerçekleşen final müsabakaları ile madalya ve kupa töreni, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, Grup Başkanları, Genel Müdürler, Koç Topluluğu çalışanları ve ailelerinin de katılımıyla mini bir olimpiyat kapanış töreni havasında gerçekleşti.

Şenliğin final günü Koç Topluluğu çalışanları ve aileleri için gün boyunca aktiviteler düzenlendi. Ayrıca, Fenerbahçe Beko Basketbol Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu, oyuncu Nicolo Melli, Genel Menajer Maurizio Gherardini, Fenerbahçeli milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Türk basketbol camiasının önemli isimlerinden Orhun Ene ve Wimbledon kazanan tek Türk sporcu olan Yankı Erel hem ödül töreni hem de etkinlik alanında Koç Topluluğu çalışanları ve aileleri ile buluştu.

- “Bu gördüğüm sahne ile gurur duyuyorum”

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, “Şenliğimize 17 ayrı ülkeden çalışma arkadaşlarımız geldi. En güzel şey de bu etkinliğe çocukların gelmesi. Geldiğimiz noktada burada da Koç Topluluğu’nun global bir şirket olduğunu görüyoruz. Bu şenliğin arkasında çok büyük bir emek var. 4 yıl önce ödül töreninde 800 kişiydik. Bugün 6 bin sporcuya eriştik. Bu gördüğüm sahneyle gurur duyuyorum. Daha nice yıllar Koç Topluluğu Spor Şenliği’nin büyüyerek devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, şunları kaydetti:

“Toplumsal gelişmişliğin göstergeleri ekonomik parametrelerle sınırlı değil. Bilim, kültür, sanat ve spordaki gelişme seviyesi de en az ekonomik göstergeler kadar önemli. Her vesileyle vurguladığım gibi sporun bireysel gelişime de çok önemli katkısı olduğuna, diğer bir ifadeyle hem özel hayatımızdaki hem de işimizdeki başarılarımızı desteklediğine inanıyorum.

En büyük spor organizasyonumuz olan Koç Topluluğu Spor Şenliği vesilesiyle başarma azmi, takım ruhu, dayanışma, cesaret, kararlılık gibi değerleri arkadaşlık ve heyecanı sporun birleştirici gücüyle farklı bir platformda yaşıyoruz. Bu etkinliklerde sporun sayısız faydasına ilave olarak hep birlikte tatlı bir rekabetle mücadele etmenin keyfini, takım olmanın gücünü yaşıyor, dostlukların pekiştiğini görüyoruz. En önemlisi de bu büyük Ailenin bireyleri olarak birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı buluyoruz.”

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol da Türkiye'de şirketlerin ortalama yaşam süresinin 25 yıl olduğunu belirtti.

Akkol, "Biz çok şanslıyız ki 100 yıla yaklaşan bir Topluluğun üyeleriyiz. Bu sebeple Spor Şenliğimizin 30. yılını doldurmasının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. 30 yıl boyunca 70 binden fazla katılımcının yarıştığı Şenliğimizde, bu yıl 6 bine yakın sporcunun yer alması, gelecek için bize hem daha fazla umut veriyor hem de daha iyisini yapmak için sorumluluklarımızı tazeliyor. Sadece kapanış organizasyonu değil, turnuvalar ve müsabakaların temsil ettiği değerler de bizler için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Koç Topluluğu’nun DNA’sının, sporun da değerleri olduğuna işaret eden Akkol, "Bunlar, centilmenlik, sabır, oyunu bırakmamak, çok çalışmak, takımını kendinden daha fazla düşünmek, sakin kalabilmek, kaybedenin de yanında durmak, sürekli kendini geliştirebilmek, kazanırken de kaybederken de anın tadını çıkarabilmek, kutlamayı bilmek. Bu değerlerin, sporcularımız tarafından da sahiplenildiğini, müsabakalarımıza yansıdığını görüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada müsabakalarda, Tüpraş ile Ford Otosan kadın futbol final maçında, tüm mola haklarını kullanan Tüpraş yorulunca Ford Otosan’dan mola almasını rica etti. Ford Otosan kendi molasını Tüpraş için kullanarak rakibini dinlendirdi.

Aynı maçta centilmenliğin şampiyonluğun önüne geçtiği bir sahne de vardı. Tüpraş’tan bir kadın futbolcu gole giderken kendisine müdahale etmek isteyen rakibi takılıp yere düşünce, topu bırakıp rakibini yerden kaldırdı.

Atletizm müsabakalarına katılmak için bir Koç çalışanı 18 kilo verdi. Şirketinin yılbaşı yemeğinden çıktıktan sonra 23.00-01.00 arasında idman yapan bir takım bulunuyor.

Arçelik’in Pakistan ve Samsun takımları masa tenisinde rakip oldu. Otokoç Macaristan ile Tüpraş Kırıkkale mücadele etti. Mini futbolda, futbolun beşiği 2 ülke İngiltere ve Fransa şenlikte karşılaştı.

En renkli müsabakalardan biri atletizm oldu. Tayland’dan İngiltere’ye, Azerbaycan’dan Polonya’ya koşucular mücadele verdi.

'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı 'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı
Fettah Tamince: Milyar dolarlık Land of Legends için 3 ülkeyle el sıkıştıkFettah Tamince: Milyar dolarlık Land of Legends için 3 ülkeyle el sıkıştık
Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyorÇiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Koç Topluluğu Koç Topluluğu Spor Şenliği

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.