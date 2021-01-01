Koca: "15 Kişide Mutasyonlu Virüs Tespit Edildi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’ye İngiltere’den giriş yapanlar arasında mutasyonlu virüse rastlandığını açıkladı. Koca’nın açıklamasına göre, önlem amacıyla İngiltere’den Türkiye’ye girişler geçici olarak durduruldu.

İngiltere’den Türkiye’ye gelen 15 kişide mutasyona uğramış Corona virüsü tespit edildiğini söyleyen Bakan Koca, bu kişilerin temas kurdukları kişilerle birlikte karantina altına alındığını belirtti.

Durumun “kontrol altına alındığını” söyleyen Koca, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, “İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, Türkiye genelinde 1 Ocak itibariyle virüs kaynaklı toplam can kaybı 21 bini geçti. Türkiye’de son 24 saatte de 212 kişi daha virüs yüzünden hayatını kaybetti.

Son 24 saatteki yeni vaka sayısı 12.203 olarak açıklanırken, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 200 binin üzerinde.

Yeni yıl öncesi devreye sokulan sokağa çıkma yasağı Pazartesi günü sabah 5’te sona eriyor. Diğer taraftan, salgının yayılma hızında artışın devam etmesi nedeniyle yürürlüğe koyulan diğer kısıtlamalar hala uygulamada.

