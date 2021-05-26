Koca: 50 yaş üstü 1 Haziran'dan itibaren aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü grubun aşılanmasına başlanacağını bildirdi. Normalleşme döneminde kısıtlamaların giderek azalacağı, bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir uygulama hedeflediklerini belirten Koca, 1 Haziran’dan itibaren aşılama programının hızlanacağını kaydetti.

İnaktif Çin aşısı CoronaVac için 100 milyon dozluk anlaşma yapıldığını ve şimdiye kadar yaklaşık 30 milyon doz aşıyı teslim alıp uyguladıklarını belirten Koca, "çok yakında önemli bir miktar aşının daha" teslim alınacağını söyledi.

"Önümüzdeki hafta 5 milyon BioNTech aşısı gelecek"

"Aşıların etkinlikleri ve yan etkileri daha iyi anlaşıldıkça aşı çeşitliliğini ve yeni teknolojilerle üretilmiş aşıları da ülkemizde kullanıma almaya devam ediyoruz" diyen Koca, m-RNA teknolojisiyle geliştirilen BioNTech aşısı ile 27 Aralık'ta 30 milyon doz için imzalanan anlaşmanın 120 milyon doza çıkarıldığını kaydetti. Koca, haziran ayında teslim edilmesi planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının ilk bölümünün bugün Türkiye'ye ulaştığını ve önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doza yakın aşının daha teslim alınacağını belirtti.