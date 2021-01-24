HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koca: 6,5 milyon doz aşı pazartesi sabahı Türkiye’de

Koca: 6,5 milyon doz aşı pazartesi sabahı Türkiye’de

24.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6.

5 milyon doz aşının daha pazartesi sabahı Türkiye'de olacağını açıkladı. Bakanlık verilerine göre şu ana dek 1 milyon 240 bin kişiye aşı yapıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2'nci sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" dedi.

Koca daha önce yaptığı bir açıklamada Türkiye’de şimdiye kadar 1 milyon 200 binden fazla kişinin aşı olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Bilgilendirme Platformu sayfasında aşı yapılan kişi sayısı 1 milyon 239 bin 143 olarak belirtildi.

Türkiye'de aşılama

Türkiye, Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısına 13 Ocak'ta acil kullanım onayı vermişti. Aynı gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olurken, 14 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olmasının ardından sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlanmıştı.

Koronavirüs aşısı Covid-19 aşısı uygulanacak gruplar sıralamasına göre ilk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekiler ile 90 yaş üzerindeki kişilere yapıldı. Covid-19 aşısı sonrasında 85 yaş üzerindekiler ile eczane çalışanlarına da uygulanmaya başlandı.

Türkiye'nin Çinli Sinovac'tan sipariş ettiği aşıların 3 milyon dozu 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşmıştı. Bakan Koca, aralık ayı başında yaptığı açıklamada ise Türkiye'ye 50 milyon doz aşının temini için sözleşme imzalandığını belirtmişti.

DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayındaki 'Bahçeli' skandalı şoke ettiCanlı yayındaki 'Bahçeli' skandalı şoke etti
Sakarya'ya şehit ateşi düştü!Sakarya'ya şehit ateşi düştü!
Badoo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Badoo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Koronavirüste ölüm riskini arttıran etken: Uyku eksikliği

Bu etken koronavirüse yakalanma riskini yüzde 250 artırıyor

TÜİK açıkladı! Türkiye’de herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Uğur Mumcu, ölümünün 28'inci yılında anıldı

Uğur Mumcu, ölümünün 28'inci yılında anıldı

Milli Savunma Bakanlığı 'eşsiz bir görüntü' diyerek paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı 'eşsiz bir görüntü' diyerek paylaştı

Türkiye’nin ilk 'C-S-I' kitabı yayınlandı! 95 ilginç adli olay yer alıyor

Türkiye’nin ilk 'C-S-I' kitabı yayınlandı

Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü

Sakarya'ya şehit ateşi düştü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.