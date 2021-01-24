Koca: 6,5 milyon doz aşı pazartesi sabahı Türkiye’de

5 milyon doz aşının daha pazartesi sabahı Türkiye'de olacağını açıkladı. Bakanlık verilerine göre şu ana dek 1 milyon 240 bin kişiye aşı yapıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2'nci sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" dedi.

Koca daha önce yaptığı bir açıklamada Türkiye’de şimdiye kadar 1 milyon 200 binden fazla kişinin aşı olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Bilgilendirme Platformu sayfasında aşı yapılan kişi sayısı 1 milyon 239 bin 143 olarak belirtildi.

Türkiye'de aşılama

Türkiye, Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısına 13 Ocak'ta acil kullanım onayı vermişti. Aynı gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olurken, 14 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olmasının ardından sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlanmıştı.