Koca: Anadolu'da birinci dalga devam ediyor

Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu’da birinci dalga halen devam ediyor" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca video konferans yoluyla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Koca, "13 ilimizde en yüksek vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor" dedi.

"Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa en yüksek vaka sayılarını yeni görüyor" diyen Koca "Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Koca yeni vaka sayılarının 1000 seviyesinde olduğunu söyledi.

Son 3 gün en az vaka görülen iller Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu. En çok vakanın görüldüğü iller ise İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa.

Bazı illerde hastalığın pik seviyesine ulaştığını belirten Koca, hastalığın şu an tırmanışta olduğu ülkelerin ise sonbahar için karamsar olduğuna işaret etti ve "Bunu bizim de hesaba katmamız kaçınılmazdır" uyarısında bulundu.