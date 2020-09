Koca: ‘‘Ankara En Fazla Vaka Artışı Olan İl’’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’de son 24 saatte 1.596 kişiye Corona virüsü tanısı konulduğunu, 45 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakan Koca, toplam vaka sayısının 273 bin 301, can kaybınınsa 6.462 olduğunu açıkladı.

Koca’nın açıklamalarının ardından İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine ‘‘Covid-19 Tedbirleri’’ konulu ek genelge gönderdi. Buna göre daha önce 14 ille sınırlı olan sokak ve köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan etkinlikleri yasağı, 4 Eylül Cuma gününden itibaren ülke genelinde uygulanacak. Düğünler, nikah töreni şeklinde yapılabilecek ve en fazla 1 saatte tamamlanacak.

Salgının artarak devam ettiğini söyleyen Sağlık Bakanı Koca, ‘‘Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Görüyorsunuz, her gün test sayımızı artırıyoruz. Açıkladığımız yeni hasta sayımız düşmüyor. Bu vakalardan dolayı ağır hastalık geçirenlerin, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı artıyor. Her gün bu sebeple vatandaşlarımız canlarından olmaya devam ediyor’’ dedi. Sağlık Bakanı, vakaların artışında düğünler, nişan, sünnet törenleri ve taziyeler gibi etkinliklerin önemli payı olduğuna da dikkat çekti.