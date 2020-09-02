Koca: ‘‘Ankara En Fazla Vaka Artışı Olan İl’’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’de son 24 saatte 1.596 kişiye Corona virüsü tanısı konulduğunu, 45 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakan Koca, toplam vaka sayısının 273 bin 301, can kaybınınsa 6.462 olduğunu açıkladı. Koca’nın açıklamalarının ardından İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine ‘‘Covid-19 Tedbirleri’’ konulu ek genelge gönderdi. Buna göre daha önce 14 ille sınırlı olan sokak ve köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan etkinlikleri yasağı, 4 Eylül Cuma gününden itibaren ülke genelinde uygulanacak. Düğünler, nikah töreni şeklinde yapılabilecek ve en fazla 1 saatte tamamlanacak. Salgının artarak devam ettiğini söyleyen Sağlık Bakanı Koca, ‘‘Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Görüyorsunuz, her gün test sayımızı artırıyoruz. Açıkladığımız yeni hasta sayımız düşmüyor. Bu vakalardan dolayı ağır hastalık geçirenlerin, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı artıyor. Her gün bu sebeple vatandaşlarımız canlarından olmaya devam ediyor’’ dedi. Sağlık Bakanı, vakaların artışında düğünler, nişan, sünnet törenleri ve taziyeler gibi etkinliklerin önemli payı olduğuna da dikkat çekti.

Koca, sosyal mesafenin gözetilmesi, kalabalık etkinliklerden kaçınılması, maske takılması ve tedbirlere uyulması çağrısı yaptı. ‘‘Sağlık personelimize menfur saldırılar içimizi acıtıyor’’ Bakan Koca, 29 bin 865 sağlık çalışanının virüse yakalandığını ve 52 sağlık çalışanının da hayatını kaybettiğini aktardı. Koca, ‘‘Bu ortamda, sağlık kuruluşlarımızda hala şiddete başvuranların olması, sağlık personelimizin menfur saldırılara muhatap olması içimizi acıtıyor, şevkimizi kırıyor" diye konuştu. ‘‘Vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara’’ Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu ilin Ankara olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı, ‘‘İstanbul'u iki kat geçmiş durumda. Ankara'da tedbirleri artırma çabası içerisindeyiz. Birtakım düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı, ama şu an sokağa çıkma kısıdı gibi bir durum gündemimizde yok. Düğünlerle ilgili organizasyonun nikah tarzında olması, nişan, kına gibi etkinliklerin yapılmaması şeklinde Bilim Kurulu’muzun önerisi oldu" dedi.

Ülke genelinde durumun kontrol altında olduğunu söyleyen Koca, İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış olmadığını, Orta Anadolu ve Güneydoğu'da ise artış olduğunu kaydetti. Koca, yüksek riskli iller arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri’yi saydı. Bakan Koca, grip ve zatürre aşısı için ‘‘Geçen yıla göre 3-4 kat tedarik içinde olacağız’’ dedi. Sağlık personeli atamalarıyla ilgili soruyu ise Koca, "Önümüzdeki dönemde devreye girecek hastanelerimiz olacak. Hastanelerin devreye girmesiyle bu anlamda alım söz konusu olacak’’ şeklinde yanıtladı. ‘‘Futbol karşılaşmalarının bir dönem seyircisiz olması önerisi var’’ Sağlık Bakanı Koca, futbol karşılaşmalarının nasıl yapılacağıyla ilgili soruya da ''Bilim kurulunda futbol konusu gündeme geldi. Belli bir döneme kadar, belki yılın ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Bu konuyla ilgili yaklaşımımız bu şekilde'' yanıtını verdi. ‘‘Kısıtlı şekilde eğitimin devamı yaklaşımımız var’’