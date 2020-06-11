Koca: Ankara, İstanbul ve İzmir’de vaka sayısı düşüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgelerdeki durum hakkında bilgi veren Bakan Koca, genel olarak vaka sayılarının yüzde 60'ının İstanbul'da olduğunu kaydetti. İstanbul, İzmir gibi illerde vaka sayısının düştüğünü, hastane yükünün de azaldığını belirten Koca, "Bu illerimizde daha kontrollü olduğunu söyleyebilirim” dedi. Koca, Ankara'da son üç günde yükselişin söz konusu olduğunu, ancak bugün itibarıyla vaka sayısının düşüşe geçtiğini kaydetti.

Üç bölgede kısmi artış

Bakan Koca, bazı bölgeler için ise uyarıda bulundu. "1 Haziran sonrası Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyleyebiliriz” diyen Koca, bu artış için "maske, mesafe ve el hijyeni konusunda hassasiyet göstermememizin bir sonucu” ifadesini kullandı.

Diyarbakır'da vaka sayısının son üç-dört gündür yükseliş içinde olduğunu ifade eden Bakan, "Burada da genel bir artıştan öte gibi kültürel, sosyal etkinlikler, nişan gibi etkinlikler sonrası artışın daha fazla olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu. Koca, buralarda filyasyon çalışmalarının yoğunlaştırıldığını söyledi. Bakan, "Konya'da bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yapılan tarama sonrası yükseliş olduğunu gördük, bugün itibariyle düşüş olduğunu gördük” dedi. Vatandaşları uyaran Bakan Koca, sosyal etkinliklerde "mutlaka mesafe ve maske kuralına, el hijyenine mutlak surette dikkat edilmesi” gerektiğinin altını çizdi.