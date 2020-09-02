Koca: Ankara’da vaka artışı çok yüksek

Bakan, hasta ve ağır vaka sayılarının da arttığını kaydetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri paylaştığı basın toplantısında "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizlik bizi bu eşiğe getirdi" ifadelerini kullandı.

Koca "salgının kontrol dışına çıktığını söyleyemeyiz" derken, başkent Ankara'da vaka artışının çok yüksek olduğunu vurguladı. Bakan bu artışa neden olarak bayram ve bayram sonrası yoğun düğün ve benzeri etkinlikleri gösterdi.

En fazla vaka Ankara‘da

Sağlık Bakanı Koca, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas ve Kayseri'nin halen yüksek riskli iller arasında bulunduğunu dile getirdi. Vaka sayısının en fazla olduğu ilin Ankara olduğunu belirten Koca, bu kentte İstanbul'dan iki kat fazla vaka kaydedildiğini vurguladı. Ankara özelinde farklı tedbirler alındığını da kaydeden Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönemde devreye girecek hastanelerimiz olacak. Hastanelerin devreye girmesiyle bu anlamda alım söz konusu olacak. (Ankara'da) Kapatılan hastaneleri açmak gibi bir eğilimimiz vardı, özellikle yoğun bakım bölümlerini devrede tutma noktasında bir çaba içindeyiz" dedi.