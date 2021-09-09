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Koca: "Aşı Olmayanlar Hastane Yükümüzü Arttırıyor"

09.09.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca, “Yoğun bakım hastalarımızdan aşısız ya da eksik aşılı olanların oranı yüzde 90 iken aşılı hasta oranı yüzde 10. Dolayısıyla aşısız olma durumu hastane yükümüzü arttırıyor” dedi

Koca: "Aşı Olmayanlar Hastane Yükümüzü Arttırıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde tedavi altına alınması gereken Corona virüsü vakalarından yüzde 90’ının aşısız veya eksik aşılı olanlar olduğunu belirterek aşısızlar nedeniyle sağlık sistemi yükünde artış olduğunu açıkladı.

Koca, “Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün” diyerek dün sadece yazılı açıklamayla yetinmişken bugün basın mensupları karşısına geçti ve soruları da yanıtlayarak Türkiye’deki Corona virüsü salgını süreciyle ilgili detaylı bilgileri paylaştı.

Neden bugünü simge olarak gördüğünü “Aşılamada 100 milyon doza ulaşmış bulunuyoruz” diye açıklayan Koca, “Aşıda birlik ve beraberliğimizi sağlayalım, lütfen hatırlatma dozlarını tamamlayalım” ifadeleriyle toplumsal bağışıklık için herkese en kısa sürede aşı dozlarını tamamlama çağrısı yaptı. Halen Türkiye’de toplumsal bağışıklık oluşmadığını da kaydeden Koca, bu nedenle de tedbirlerden vazgeçmeksizin aşılamaya önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Koca, “Bugün size bir başka müjdem de var. Yerli aşımız Turkovac da acil kullanım onayı alma aşamasına gelmiştir. Yakında bir fabrikamızda üretimine başladığımız aşımızı kullanıma alabileceğimizi düşünüyoruz” sözleriyle Türkiye’nin yakın gelecekte aşılamada yerli aşıyı kullanmayı hedeflediğini açıkladı.

Uluslararası kamuoyunda endişeyle izlenmekte olan Mu varyantıyla ilgili soru üzerine Koca, “Mu varyantı ise sadece iki vakada var ve bu iki vaka da İstanbul'da. Her ikisi de ayakta tedavi edilen vakalar. Mu varyantının ağır seyrettiği bilinmekle birlikte bizim vakalarımız böyle bir durumda değil” bilgisini verdi.

Türkiye'nin kırmızı listelerde yer almasıyla ilgili ise Koca, "Biz varyantlarla ilgili tespitlerimizi yapıyor, sekans sonuçlarımızı da bildirmeye gayret ediyoruz" demekle yetindi.

Aşısız vatandaşlara yoğun bakım oranıyla uyarı yaptı

Sağlık Bakanı Koca, aşısız vatandaşlara yönelik aşı yaptırmalarıyla ilgili uyarısını ise yoğun bakımdaki hasta tablosuyla paylaştı. Koca, “Yoğun bakım hastalarımızdan aşısız ya da eksik aşılı olanların oranı yüzde 90 iken aşılı hasta oranı yüzde 10. Dolayısıyla aşısız olma durumu hastane yükümüzü arttırıyor. Vaka sayısında da yüzde 89 oranında aşısız vatandaşlarımız görünüyor. Eğer aşılama olmasaydı vaka sayımız üç-dört kat artmış olacaktı” ifadelerini kullandı.

Aşı karşıtlığıyla ilgili soru üzerine Koca, “Ben o kelimeyi kullanmak istemiyorum. En fazla aşı erteleyenlerimiz olabilir. Bizim toplumumuz doğduğu andan itibaren çocuklarına yüzde 98 oranında aşı yaptıran bir toplum. Zannediyorum Almanya’nın toplam doz sayısını da iki hafta içerisinde geçmiş olacağız. Aşılamada genelde günlük nüfus başına yapılan oranda da sıralamada ilk ülkeler arasında yer alıyoruz. Aşılama için gerekirse vatandaşlarımızın ayağına da gidiyoruz. Bir sorun olacağını düşünmüyorum” dedi.

Yoğun bakımda iki doz Çin menşeili SinoVac aşısı yaptırmış olanların bulunmasıyla ilgili soru üzerine Koca, öncelikle koruyuculuk oranı düşene kadar bu aşıyla ilk önce aşılanmış olan sağlık çalışanları arasında ölüm vakası olmadığını vurguladı. Ancak koruyuculuk oranı düşeceği zamanlamada ise iki doz SinoVac aşısı olan 15 milyon kişi için koruyuculuğu arttırmak amacıyla “hatırlatma dozu” yapmaya başladıklarına dikkat çeken Koca, ancak 15 milyon iki doz SinoVac olanlardan 9 milyonu koruyuculuğunu tamamlayıcı şekilde hatırlatma dozunu yaptırmış iken 6 milyonun halen yaptırmadığını söyledi. Hatırlatma dozunu da yaptırmış olan 9 milyonluk nüfusun hastane yükü oranını yüzde 1,6 olarak açıklayan Koca, hatırlatma dozunu yaptırmayarak koruyuculuğu azalmış sadece iki doz SinoVac aşılı olanların ise hastane yükünü 6-7 kat fazla arttırdığına dikkat çekti.

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