Koca Aşılamada Öncelik Verilecek Yeni Grupları Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programında öncelik verilecek yeni meslek gruplarını açıkladı.

Koca’nın açıklamasına göre, gıda üretim ve dağıtım sektöründe, kafelerde ve restoranlarda çalışanların yanı sıra avukatlar, berberler ve kuaförler de yaş sınırı gözetmeksizin aşı olabilecek.

Koca, bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bu meslek gruplarındakilere seslenerek, “Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada da, bugünden itibaren 45 yaş üstü, gelecek hafta Pazartesi gününden itibaren ise 40 yaş üstü herkesin aşı olabileceği yönündeki kararı açıklamıştı.

Meslek grupları arasında aşılamada öncelik verilecekler listesine müzisyenler ile film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin de eklendiği Salı günü açıklanmıştı.

Türkiye genelinde şu ana kadar öncelikli olarak aşı olma hakkı tanınanlar arasında aşılanma oranında henüz yüzde 100’e ulaşılmadı. Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamalarda, aşı hakkı ilk olarak verilen meslek gruplarından olan sağlık çalışanlarının yüzde 14’ünün, 65 yaş üstündekiler arasında ise yüzde 26’sının henüz aşı olmadığını söylemişti.

Son verilere göre, İstanbul’da aşı programı kapsamında öncelikli sırada yer alanların sadece yüzde 25’i aşı oldu.

