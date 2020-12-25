Koca: Aşılar pazar gecesi yola çıkıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından salgına dair açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği aşıların pazar gecesi, Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkacağını bildirdi. "Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğunda eminiz. Çin makamları da Türkiye'ye gönderilecek aşı dozları için onay işlemlerini tamamladı. Üreticinin depolarında hazır olarak bizden gelecek haberleri bekleyen aşılarımız bir aksilik olmazsa, pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor" diyen Koca, "Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında. Bu erken dönem ve bu giderek artacak" ifadesini kullandı.

Yaşanan salgın sürecinin ileride tarihe "büyük salgın yılları" olarak geçeceğini belirten Koca, "Bugüne kadar Almanya'da her 1 milyon nüfus başına 325 kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Sürü bağışıklığını uygulamaya çalışan İsveç'te 789, en çok vaka ve vefat sayısına ulaşan ABD'de 984, virüste mutasyon görüldüğü iddiasıyla gündeme gelen İngiltere'de 994 kişi öldü. Türkiye'de ise milyon nüfus başına vefat sayımız 216'ya ulaştı" söyleminde bulundu.