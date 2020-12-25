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Koca: Aşılar pazar gecesi yola çıkıyor

25.12.2020 11:30 | Son Güncelleme:
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Koca: Aşılar pazar gecesi yola çıkıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den ithal edilen koronavirüs aşılarının pazar gecesi yola çıkacağını ve bu aşıların koruyuculuğunun yüzde 91,25 oranında olduğunu ifade etti.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından salgına dair açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği aşıların pazar gecesi, Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkacağını bildirdi. "Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğunda eminiz. Çin makamları da Türkiye'ye gönderilecek aşı dozları için onay işlemlerini tamamladı. Üreticinin depolarında hazır olarak bizden gelecek haberleri bekleyen aşılarımız bir aksilik olmazsa, pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor" diyen Koca, "Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında. Bu erken dönem ve bu giderek artacak" ifadesini kullandı.

Yaşanan salgın sürecinin ileride tarihe "büyük salgın yılları" olarak geçeceğini belirten Koca, "Bugüne kadar Almanya'da her 1 milyon nüfus başına 325 kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Sürü bağışıklığını uygulamaya çalışan İsveç'te 789, en çok vaka ve vefat sayısına ulaşan ABD'de 984, virüste mutasyon görüldüğü iddiasıyla gündeme gelen İngiltere'de 994 kişi öldü. Türkiye'de ise milyon nüfus başına vefat sayımız 216'ya ulaştı" söyleminde bulundu.

Türkiye'de ekim ayının ortasından itibaren vaka sayılarında hızlı bir artış kaydedildiğini ifade eden Bakan Koca, "Birçok ilimizde yüzde 100'leri aşan artışlar oldu. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız yükü kaldırmada zorlanmaya başladı" diyerek, toplu etkinliklerin ertelenmesi, düğün, nişan gibi törenlere kısıtlama getirilmesi, kademeli mesai uygulaması, çeşitli iş yerlerinin çalışma saatleri ve hizmet sunum şeklinin sınırlandırılması, kalabalık meydan ve sokaklar için getirilen kısıtlama ve kontroller, açıkta sigara içme yasağı, okulların tekrar uzaktan eğitime geçmesi, hafta içi geceleri ve hafta sonu dışarı çıkma yasağı gibi yaygın tedbirlerin, vaka sayılarındaki artışın ardından hayata geçirildiğini vurguladı.

Vaka sayılarındaki düşüş

Alınan bu önlemler sayesinde pek çok ilde vaka sayılarında önemli oranda düşüş yaşandığını belirten Koca, "Gaziantep'te yüzde 66, Tekirdağ, Bursa ve İzmir'de yüzde 60, Ankara ve Samsun'da yüzde 55, Trabzon ve Adana'da yüzde 50, Diyarbakır ve Hatay'da yüzde 48, Kayseri ve Kocaeli'nde yüzde 45, Şanlıurfa'da yüzde 40, Antalya'da yüzde 30 ve Mersin'de yüzde 30'a varan düşüşler sağlandı. İstanbul'da vaka sayılarında önemli düşüş sağlanırken, poliklinik başvurularında yüzde 50, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına ise yüzde 25 olarak yansıdı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öte yandan Türkiye'deki aşı çalışmalarına da değinerek, "Ülkemizde adenovirüs temelli 2 aşı adayımız insan deneyleri safhasına ulaşmıştır. Benzer şekilde virüs benzeri parçacıklar temelli bir aşımız da insan deneyleri safhasındadır" ifadesini kullandı.

DHA / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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