Koca: Başarıyı maalesef sürdüremedik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başta İstanbul olmak üzere hızla artan koronavirüs vaka sayılarına işaret ederek riskin mevsim şartlarıyla birlikte daha da artacağı uyarısında bulundu.

Koca, İstanbul Valiliğinde salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, İstanbul'un dünyanın en kalabalık 14'üncü kenti olarak virüsün yayılmasına en elverişli yerlerden biri olduğuna dikkat çekerek "Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır" dedi.

İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelindeki toplam sayının yüzde 40'ına ulaştığını hatırlatan Koca, "Bu tablo ülke ortalamasından en az iki kat endişe vericidir. Risk, mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır" diye konuştu.

Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artışın yüzde 50'nin üzerinde olduğunu aktaran Bakan Koca, "11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60-70 arasında, 7 ilçede ise artış oranı yüzde 70-80 aralığındadır. Artışın öne çıkan nedenlerinden biri tedbirlerin gevşetilmesi, diğeri ise kış sebebiyle İstanbul'a yoğun dönüşlerdir" bilgisini verdi.