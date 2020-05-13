Koca: Bir gün bile tabloyu değiştirebilir

Toplam vakalar 143 bin 114'e, can kaybı 3 bin 952'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 100 bini geçti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs bilim kurulu toplantısının ardından son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de son 24 saatte bin 639 kişiye koronavirüs tanısı konduğunu açıklayan Koca, 58 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakan, toplam vaka sayısının 143 bin 114'e, can kaybının 3 bin 952'ye yükseldiğini kaydetti. Toplam iyileşenlerin sayısı ise 100 binin üstüne çıkarak 101 bin 715 olarak açıklandı.Koca, yoğun bakımdaki hasta sayısının da ilk kez binin altında düştüğünü söyledi.

12 Mayıs itibarıyla iyileşen hasta sayısının toplam hasta sayısının yüzde 70'ine ulaştığını belirten Koca, 141 bin 475 hastadan 98 bin 889'unun sağlığına kavuştuğunu bildirdi. Koca, günlük test kapasitesinin 50 bine yükselmesine rağmen hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmadığını, yapılan testlerde ise pozitiflik oranınının düzenli olarak düştüğünü söyledi.