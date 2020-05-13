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Koca: Bir gün bile tabloyu değiştirebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 19:52 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte bin 689 yeni koronavirüs vakasına rastlandığını, 58 kişinin vefat ettiğini açıkladı.

Toplam vakalar 143 bin 114'e, can kaybı 3 bin 952'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 100 bini geçti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs bilim kurulu toplantısının ardından son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de son 24 saatte bin 639 kişiye koronavirüs tanısı konduğunu açıklayan Koca, 58 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakan, toplam vaka sayısının 143 bin 114'e, can kaybının 3 bin 952'ye yükseldiğini kaydetti. Toplam iyileşenlerin sayısı ise 100 binin üstüne çıkarak 101 bin 715 olarak açıklandı.Koca, yoğun bakımdaki hasta sayısının da ilk kez binin altında düştüğünü söyledi.

12 Mayıs itibarıyla iyileşen hasta sayısının toplam hasta sayısının yüzde 70'ine ulaştığını belirten Koca, 141 bin 475 hastadan 98 bin 889'unun sağlığına kavuştuğunu bildirdi. Koca, günlük test kapasitesinin 50 bine yükselmesine rağmen hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmadığını, yapılan testlerde ise pozitiflik oranınının düzenli olarak düştüğünü söyledi.

Bakan Koca, "Salgının beşinci haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında" dedi.

Bulaştırma oranının Türkiye genelinde şu anda 1.56 olduğunu açıklayan Bakan, bu oranın salgın sırasında İstanbul'da bir bölgede 16'ya kadar çıktığını belirtti. Koronavirüsün kontrol altına alınması çabalarında bulaştırma katsayısının 1'in altında tutulması önem taşıyor.

"Maskesiz dışarı çıkmayın"

"Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir" diyen Sağlık Bakanı, dışarıya maskesiz çıkılmaması uyarısı yaparak "Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek, pazar yeri kalabalığına tedbirsiz karışmak risktir" dedi.

Bakan Koca, "Yeni hayatımızda kuyruklar, AVM, stadyum, pazar yeri kalabalıkları, üç kişinin oturduğu koltuklar, tam kapasite çalışan asansörler olmamalıdır" uyarısında bulundu.

Koca, "Kontrollü sosyal hayat, söylediklerimizin yalın ifadesidir. Bizler kontrollü sosyal hayatı ikinci dönemin stratejisi olarak görmekteyiz" diyerek tedbirlere uyulursa yeni bir salgının, ikinci dalganın önlenebileceğini kaydetti.

DW / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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