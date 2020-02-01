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  4. Koca, Çin'den gelen uçağın saat 20.00 civarında Ankara'ya inmesinin planlandığını, uçaktakilerin Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledileceğini söyledi

Koca, Çin'den gelen uçağın saat 20.00 civarında Ankara'ya inmesinin planlandığını, uçaktakilerin Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledileceğini söyledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2020 12:30 | Son Güncelleme

Koca, Çin'den gelen uçağın saat 20.00 civarında Ankara'ya inmesinin planlandığını, uçaktakilerin Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledileceğini söyledi


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