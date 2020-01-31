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Koca: "Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli."
Koca: "Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli."
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31.01.2020 18:28 |
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Koca: "Çin'den gelen veya giden kişilerle temas sonrası ateş, öksürük, bulantı, kusma, ishal şikayeti halinde, sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli."
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