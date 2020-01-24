-
Haberler
-
HABER
-
Sağlık
-
Koca: "Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlamadık."
Koca: "Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlamadık."
SAĞLIK
HABERLERİ
|
24.01.2020 14:08 |
Son Güncelleme
Koca: "Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlamadık."
Okuyucu Yorumları 0 yorum