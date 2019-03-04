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Koca dehşetini yaşayan Sakine: Hayatımı havaya ateş eden kadına borçluyum (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 18:36 | Son Güncelleme

SAKİNE'YE KADIN MECLİSİ'NDEN DESTEK Çorum Kadın Meclisi, kentte Sakine B.'nin sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Muzaffer B.'nin bıçaklı saldırısında yaralanmasıyla ilgili açıklamada bulunarak olayın hukuki boyutunun takipçisi olacaklarını duyurdu.

SAKİNE'YE KADIN MECLİSİ'NDEN DESTEK Çorum Kadın Meclisi, kentte Sakine B.'nin sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Muzaffer B.'nin bıçaklı saldırısında yaralanmasıyla ilgili açıklamada bulunarak olayın hukuki boyutunun takipçisi olacaklarını duyurdu. Kadın Meclisi adına konuşan Eylem Aka Kaya, "Olayın olduğu gün Sakine, eşi tarafından vücudunun büyük bir bölümünden defalarca bıçaklanmış. Olaya tanık olan bir başka kadın elindeki tabancayla havaya ateş açarak Sakine'yi kurtardı. Biz Kadın Meclisi olarak hep Sakine’nin yanında olacağız. Onun mahkemelerini takip edeceğiz. Sakine şimdi hayata tutunmaya çalışıyor. 2 çocuğuna bakmaya çalışacak. Biz de ona her türlü desteği vereceğiz" dedi.

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