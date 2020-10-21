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Koca dolandırıldı, karısı dolandırılmaktan kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 18:22 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcılarına 18 bin 500 lira kaptıran ailenin 24 bin lirasını polis kurtardı.Alınan bilgiye göre, esnaf Mehmet K.’yı (34) arayan telefon dolandırıcıları, polis olduklarını suç örgütleri tarafından adına çok sayıda alınan telefon hatları ile suç işlendiğini, suçlulara operasyon yapmak için verdikleri banka iban numarasına para yatırmasını, suçluları parayı bankadan çekerken yakalayacaklarını söyledi.Kendisini sözde başkomiser olarak tanıtan dolandırıcıya inanan Mehmet K, kart şifrelerini polis olduğunu zannettiği kişilere verdi.

Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcılarına 18 bin 500 lira kaptıran ailenin 24 bin lirasını polis kurtardı.
Alınan bilgiye göre, esnaf Mehmet K.’yı (34) arayan telefon dolandırıcıları, polis olduklarını suç örgütleri tarafından adına çok sayıda alınan telefon hatları ile suç işlendiğini, suçlulara operasyon yapmak için verdikleri banka iban numarasına para yatırmasını, suçluları parayı bankadan çekerken yakalayacaklarını söyledi.
Kendisini sözde başkomiser olarak tanıtan dolandırıcıya inanan Mehmet K, kart şifrelerini polis olduğunu zannettiği kişilere verdi. Hesaptaki 18 bin 500 lira çeken dolandırıcılar, bu defa da şahıstan eşinin numarasını aldı. Müştekinin ev hanımı eşini de arayan dolandırıcılar, eşinin masum yere hapse gireceğini, acilen para yatırmasını ve suçluları yakalayacaklarını söyledi.
Kadriye K. (29) evde bulunan 24 bin lirayı alarak bankaya koştu. Son anda dolandırıldığını anlayan Mehmet K. ise polise başvurdu. Bunun üzerine Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Telefonu sürekli meşgul olan ve hangi bankaya gittiği belli olmayan Kadriye K.’yı tüm polis ekipleri il merkezinde banka ve bankamatik önlerinde aramaya başladı. Telsiz anonsu ile harekete geçen polis, bir banka önünde kadını fark ederek durdurdu. Israrla para yatırmak isteyen kadına dolandırılmak üzere olduğu söylendi. Böylelikle kadının 24 bin lira dolandırılması polisin seri hareket etmesi sayesinde engellendi. Eşinin hesabına ise anında bloke konuldu. Polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı araştırma başlattı.

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