Koca: ‘‘Eski Normale Giden Yol Aşılamadan Geçiyor”

Bilim Kurulu toplantısının ardından bir açıklama yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘‘Her kapanma döneminde büyük bedeller ödeyerek vaka sayılarının düşüşüne şahit oluyoruz. Öte yandan kontrolü kaybettiğimiz her açılma dönemini de katlanarak artan vaka sayıları, hasta sayıları ve kayıplarla derin izler bırakarak tecrübe ediyoruz. Şurası muhakkak ki kontrollü şekilde sosyalleşmedikçe, tıbbi, beşeri, iktisadi ve sosyolojik olarak ağır bedeller ödüyoruz’’ dedi.
Kapanma döneminin uzun vadede bıraktığı sosyal ve psikolojik etkilerin de gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Koca, ‘‘Kısıtlama dönemlerinde gösterdiğimiz fedakarlığın neticelerini acele ederek, bir anda eski normallerimize dönmeye kalkarak heba etmemeliyiz’’ uyarısında bulundu.
‘‘Salgının hastalık yükü kadar sosyal yükü altında da yorulduk’’ diyen Koca, ‘‘Aşı programının başarıyla ve planlandığı hali ile yürütülebilmesi halinde yaz ayları sonunda salgından değil daha güzel günlerden bahsedeceğimiz, salgını ülke gündeminden de bireysel gündemlerimizden de çıkaracağımız görünür oldu’’ dedi. Koca, aşı sırası gelen vatandaşlara aşılarını olmaları çağrısı yaptı.
Yerli aşı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Koca, TÜSEB desteğiyle geliştirilen ve faz 3 insan deneylerine başlanacak olan yerli aşı adayının son testlerinin yapılmakta olduğunu belirtti ve ‘‘Testlerden başarı ile geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacaktır’’ dedi.
‘‘Aşılar çok yeni, karşılaştırabilmek için yıllar gerekli’’
Son günlerde ülkede kullanılan aşılar arasında karşılaştırma yapıldığına dikkat çeken Koca, bu karşılaştırmaların somut, bilimsel mecralarda yapılmadığını söyledi.Koca, ‘‘Aşıların birbirine üstünlük ya da zayıflıkları üzerinden bir değerlendirme yapılacak kadar çok zaman geçmedi. Tüm koronavirüs aşıları henüz çok yenidir. Teknik olarak bir aşıyı diğer bir aşı ile karşılaştırmak için yıllara sari izlemler gerekmektedir. Oysa burada önemli olan, güvenlik ve etkililik testlerini ve klinik araştırmalarını başarıyla tamamlamış olan aşıların kullanıma alınmasıdır. Bakanlığımız, Bilim Kurulumuz bu kriterleri esas alarak en güvenli ve en etkili aşıları vatandaşlarımızın kullanımına sunmak üzere çalışmalar yürütmekte ve yol göstermektedir. Yani, ülkemizde kullanıma giren aşıların etkili ve güvenli olduğundan eminiz. Bunların birbirleri ile karşılaştırılmaması gerektiği gibi, yakın gelecekte mümkün de olmadığını hatırınızda tutmanızı istirham ederim. Bu sebeple sıranız geldiğinde hangi aşı ile aşılanma imkanınız varsa güvenle o aşıyı olmalısınız’’ ifadelerini kullandı.
Aşı programıyla toplumumun en az yüzde 60’ında bağışıklık sağlamadan salgının durdurulmasından sözedilemeyeceğini belirten Koca, ‘‘Bunun için aşı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumakla sorumluyuz’’ dedi.
Koca, ‘‘Bir kez daha tekrar ediyorum, eski normale giden yol aşılamadan geçiyor. Sırası gelen aşısını olarak mücadeledeki yerini alsın. 84 milyon olarak birlikte başaracağız’’ diye konuştu.