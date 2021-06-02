Koca: ‘‘Eski Normale Giden Yol Aşılamadan Geçiyor”

Bilim Kurulu toplantısının ardından bir açıklama yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘‘Her kapanma döneminde büyük bedeller ödeyerek vaka sayılarının düşüşüne şahit oluyoruz. Öte yandan kontrolü kaybettiğimiz her açılma dönemini de katlanarak artan vaka sayıları, hasta sayıları ve kayıplarla derin izler bırakarak tecrübe ediyoruz. Şurası muhakkak ki kontrollü şekilde sosyalleşmedikçe, tıbbi, beşeri, iktisadi ve sosyolojik olarak ağır bedeller ödüyoruz’’ dedi.

Kapanma döneminin uzun vadede bıraktığı sosyal ve psikolojik etkilerin de gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Koca, ‘‘Kısıtlama dönemlerinde gösterdiğimiz fedakarlığın neticelerini acele ederek, bir anda eski normallerimize dönmeye kalkarak heba etmemeliyiz’’ uyarısında bulundu.

‘‘Salgının hastalık yükü kadar sosyal yükü altında da yorulduk’’ diyen Koca, ‘‘Aşı programının başarıyla ve planlandığı hali ile yürütülebilmesi halinde yaz ayları sonunda salgından değil daha güzel günlerden bahsedeceğimiz, salgını ülke gündeminden de bireysel gündemlerimizden de çıkaracağımız görünür oldu’’ dedi. Koca, aşı sırası gelen vatandaşlara aşılarını olmaları çağrısı yaptı.