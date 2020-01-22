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Koca: "Grip sayısında bir artış olmadığını, yeni bir ajanın da söz konusu olmadığını, bu anlamda bir risk taşımadığını söyleyebilirim."
Koca: "Grip sayısında bir artış olmadığını, yeni bir ajanın da söz konusu olmadığını, bu anlamda bir risk taşımadığını söyleyebilirim."
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22.01.2020 10:22 |
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Koca: "Grip sayısında bir artış olmadığını, yeni bir ajanın da söz konusu olmadığını, bu anlamda bir risk taşımadığını söyleyebilirim."
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