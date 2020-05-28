Koca: '’Gündelik Hayat Tedbirlere Tam Uyumla Başlamadı’’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsüyle mücadelenin ikinci döneminde olduklarını, bu dönemde de riskin ortadan kalkmadığını belirterek, ‘’Türkiye’nin pek çok ilinden aldığımız haberlere göre, gündelik hayat, maalesef tedbirlere tam bir uyumla başlamadı’’ dedi. Koca, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma kısıtlamasının da devam ettiğine değinerek, bu yaş gruplarıyla ilgili olarak kısa bir zaman içinde yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı.

Koca, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılışı sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla birlikte İstanbul’da olduğunu ve bu nedenle Çarşamba günkü rutin basın toplantısını yapamadığını, bunun yerine bir yazılı açıklamayla bazı bilgileri paylaşmayı tercih ettiğini kaydetti.

''Kısa zaman içinde yeni bir düzenleme yapacağız''

Açıklamasında Koca, ‘’Dün gece itibariyle sokağa çıkma çıkma kısıtı kalktı. Bu uygulama, şu an için, 15-20 yaş grubu gençlerimizi, 65 yaş ve üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı içeremiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var’’ dedi.