Koca: '’Gündelik Hayat Tedbirlere Tam Uyumla Başlamadı’’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsüyle mücadelenin ikinci döneminde olduklarını, bu dönemde de riskin ortadan kalkmadığını belirterek, ‘’Türkiye’nin pek çok ilinden aldığımız haberlere göre, gündelik hayat, maalesef tedbirlere tam bir uyumla başlamadı’’ dedi. Koca, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma kısıtlamasının da devam ettiğine değinerek, bu yaş gruplarıyla ilgili olarak kısa bir zaman içinde yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı.
Koca, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılışı sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla birlikte İstanbul’da olduğunu ve bu nedenle Çarşamba günkü rutin basın toplantısını yapamadığını, bunun yerine bir yazılı açıklamayla bazı bilgileri paylaşmayı tercih ettiğini kaydetti.
''Kısa zaman içinde yeni bir düzenleme yapacağız''
Açıklamasında Koca, ‘’Dün gece itibariyle sokağa çıkma çıkma kısıtı kalktı. Bu uygulama, şu an için, 15-20 yaş grubu gençlerimizi, 65 yaş ve üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı içeremiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var’’ dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Corona virüsüyle mücadelenin ikinci döneminde olduklarını da belirtirken, bu dönemde de risklerin devam ettiği ve ortadan kalkmadığı uyarısında bulundu. Koca, pek çok ilden gelen haberlere göre, gündelik hayatın tedbirlere tam uyumla başlamadığı eleştirisini de yaptı.
Bakan Koca açıklamasında şunları kaydetti:
‘’Dünya COVID-19’la mücadelede 5 ayı geride bıraktı. Pek çok ülkede durum ciddiyetini koruyor. Bizim başarımız, toplumun her katmanının mücadeleye katılımından, tedbirde sağlanan birliktelikten kaynaklanıyor. Bunun aynı şekilde devam edeceğini, yeni fedakârlıklar gerektirecek şartların oluşmayacağını ümit ediyoruz. Yüksek bir ihtimal olmasa da, eğer risk şartları tekrar oluşacak olursa, yapılacak şey konusunda deneyimliyiz. Fakat buna izin vermemek elimizdedir. Riski, tek dalgada önlemek mümkündür. İkinci dalga olasılığına karşı gücümüz, uygulayacağımız tedbirlerdir. Sokağa çıkma serbestisinin geldiği ilk günde, Türkiye’nin pek çok ilinden aldığımız haberlere göre, gündelik hayat, maalesef tedbirlere tam bir uyumla başlamadı. Oysa salgında evimizde geçirdiğimiz günlerin tecrübesi, tedbirlere uyumun daha yüksek olmasını gerektirirdi. Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Riskin devam ettiği, ortadan kalkmadığı dönemdeyiz. Bu dönemin hayat tarzı, ısrarla vurguladığımız gibi, Kontrollü Sosyal Hayattır. Kontrollü Sosyal Hayat, gündelik özgürlüklerimizden fazlaca bir taviz istemiyor. Bizi riskten koruyacak davranışları zorlanarak değil, benimseyerek yapmalıyız.
''Normalleşme sürecini kurallara hep birlikte uyarak hızlandıracağız''
Koca, dışarıda maske takmaya, sosyal mesafe kurallarına uymaya ve el hijyenine özen gösterme gibi bireysel tedbirlere devam etmek gerektiğini önemle yineledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘’Normalleşme sürecini kurallara hep birlikte uydukça hızlandıracağız. Bundan birkaç ay öncesinin “normal” düşüncesine, gece saat 24.00’te sokağa çıkma kısıtının kaldırılmasıyla kapılmak, isabetli bir düşünce değildir. Salgın riski artık hafiflemiş olsa da, dün saat tam 23.59’da geçerli olan durum, saat 24.00’da değişmemiştir. Bugün de değişmemiştir. Bunu kabul etmeliyiz’’ ifadelerini kullandı.