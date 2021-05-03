Koca: Haziran sonu 40 yaş üstünü aşılamak istiyoruz

Koca, Sputnik V aşılarının ilk sevkiyatının da bu ay açında beklendiğini ifade etti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trakya Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özellikle Haziran ayı sonu itibariyle 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Bunda kararlıyız. Ayrıca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz" dedi.

Sözleşmesi yapılan toplam 240 milyon aşıdan bahsettiğine dikkat çeken Koca, "Yani 100 milyonu dozu Sinovac ki bunun belirlenen adedi sözleşmede belirlenen tarihte gelmediğini söylemiştim ama önümüzdeki günlerde olumlu bir takım gelişmelerle bu sevkiyatın yeniden bu ay için başlayabileceğini tahmin ediyoruz ve bu konuda yoğun bir çaba içerisindeyiz" diye sözlerini sürdürdü.

Rus menşeli Sputnik V aşısıyla ilgili 50 milyon dozun 6 ay boyunca teslim edilmek üzere anlaşma yapıldığını kaydeden Koca "Ayrıca Biontech ile ilgili toplam 90 milyon doz şeklinde sözleşme yapıldı. Haziran ayında 30 milyon doz geleceği şeklinde netliğe kavuşan bir miktarı söyleyebilirim. Dolayısıyla önümüzdeki 3 veya 4 ay içerisinde, yani yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında bir gayret ve çaba içerisindeyiz ve bu noktada da kararlıyız" şeklinde konuştu.