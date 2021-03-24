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  4. Koca: İlk Biontech aşıları Türkiye'ye ulaştı

Koca: İlk Biontech aşıları Türkiye'ye ulaştı

24.03.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca, genel kullanıma yönelik ilk Biontech aşı dozlarının Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.

Toplam 1,4 milyon dozun uygulanmasına güvenlik testleri sonrasında önümüzdeki hafta başlanacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer/BioNTech aşısının genel kullanım için öngörülen ilk dozlarının Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, geçen hafta BioNTech aşısından 5 bin 800 dozu test edilmek üzere teslim aldıklarını belirterek "Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez BioNTech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak" dedi.

Bugün de 700 bin dozdan fazla Biontech aşısının daha Türkiye'ye ulaştığını kaydeden Sağlık Bakanı, "Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak" bilgisini paylaştı.

Aracı RNA (mRNA) yöntemiyle üretilen aşıların eksi 80 dereceye varan sıcaklıkta depolanması ve saklanması gerekiyor. Biontech/Pfizer başlangıçta saklama koşulları için eksi 80 ila eksi 60 derece bildiriminde bulunmuş, ancak geçen ay bu bilgileri güncelleyerek ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) aşının eksi 25 ila eksi 15 derecede iki hafta boyunca saklanabileceğini bildirmişti.

Koronavirüs vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçtiği Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre son 24 saat içinde 29 bin 762 yeni vaka tespit edildi, 146 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'de, salgının başlamasından bu yana koronavirüse yakalananların sayısı toplam 3 milyon 91 bin 282'ye, vefat sayısı da 30 bin 462'ye yükselmiş oldu.

DW / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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