Koca: İlk defa yoğun bakıma giren hasta sayısal olarak eksiye düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üniversite rektörleri, dekanları ve hastane başhekimleri ile video konferansla yaptığı toplantının ardından twitter hesabından güncel gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Son 10 gündür yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızının düşme eğiliminde olduğunu söyleyen Koca, "Bugün (11 Nisan) ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü. Yani yüzde 3- 3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı'nın verdiği bilgiye göre Türkiye'de dün 95 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdi. Böylece vefat edenlerin toplam sayısı bin 101'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 52 bin 167 olarak açıklandı.

İstanbul Valiliği'nden yeni önlemler

İstanbul Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler aldığını açıkladı. Alınan tedbirler kapsamında belirtilen, önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.