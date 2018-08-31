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Koca kisti böyle çıkardı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.08.2018 11:22 | Son Güncelleme

Kolunun dış tarafında oluşan kist yüzünden büyük zorluk çeken kadın, yıllardır dinmek bilmeyen acısına son vermek için soluğu Dr. Sandra Lee'nin yanında aldı.

Dr. Pimple Popper ismiyle açtığı youtube kanalıyla ünlenen Sandra Lee, bakın kisti çıkarmak için nasıl bir yöntem uyguladı...

Kolundan çıkanlar şoke etti

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Youtube'da Dr. Pimple Popper ismiyle 3,6 milyon takipçisi bulunan Dr. Sandra Lee yine ilginç bir operasyona imza attı.
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Kolundaki kistin ağrısına dayanamayan hasta, soluğu Dr. Pimple Popper'ın yanında aldı.
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Hızla büyüyen kist yüzünden kolunu oynatmakta dahi zorlanan kadının koluna hızlıca müdahale edildi.
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Kolunda yarık açılmasıyla ortaya çıkan kiste ameliyatta kullanılan aletlerle müdahale edemeyeceğini anlayan Sandra Lee, operasyonu ellerini kullanarak gerçekleştirdi.
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Operasyon sırasında hastanın gözünü ayırmadan yaşananları izlemesi de dikkatlerden kaçmadı.
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İşte Youtube'ta 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Dr. Pimple Popper'ın gerçekleştirdiği ameliyat sırasında yaşananlar...
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Anahtar Kelimeler:
Dr. Pimple Popper Dr. Sandra Lee kist yağ bezesi

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