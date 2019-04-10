Koca klimayı motosikletle taşıdılar

Hatay’da, klima ve alet çantasını motosikletle götürmeye çalışan işçiler amatör kameralara yansıdı.

Reyhanlı ilçesinde öğle saatlerinde klima ve alet çantasını motosiklete yükleyen 2 kişi, şehir trafiğinde motosikletle ilerlemeye kalkınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Güçlükle ilerledikleri görülen motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu, yolda seyreden bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Plakaları görülmeyen ve hiçbir önlem almayan klimalı motosikletlilerin görüntüleri ise ’pes’ dedirtti.



