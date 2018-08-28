Koca Koca Yalanlar 4. bölüm fragmanı! Müjgan'dan Ahmet'i şaşırtan sürpriz

Koca Koca Yalanlar dizisinin 3 Eylül Pazartesi yayınlanacak olan 4. bölümünde, Ahmet, yaptığı hatanın farkına varmıştır. Kendini affetirebilmek için Müjgan ile yemeğe çıkmaya karar verir. Diğer cephede Müjgan ise boşanmak için avukatla görüşmüştür. Ahmet, boşanma davasını duyduğunda bu durumu nasıl karşılayacak?

Müjgan'ın sürprizini öğrenen Sude, durumdan şüphelenir. Müjgan'ın intikam için hain planları olduğunu düşünerek endişeye kapılır. Müjgan'ın sürprizi için sabırsızlanan Ahmet ise duyduklarıyla şaşkına döner.

Koca Koca Yalanlar, 3 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

KOCA KOCA YALANLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müjgan, Ahmet’in kendisini aldattığı gerçeğiyle yüzleşir. Sude’ye olan aşkına ket vurmaya çalışan Ahmet, karısının gönlünü alabilmek için her yolu denemeye hazırdır. Fakat bu Ahmet için o kadar da kolay olmayacaktır. Ahmet’in eve gelen babası, tüm iplerini eline almakta kararlıdır.

Ahmet’in, Müjgan’ı aldattığını ilk öğrenen en yakın arkadaşları Nilgün ile Canan olmuştu. İkili bu gerçeği Müjgan’a söyleyip söylememe konusunda çekinceler yaşasalar da Sude’nin karşısına çıkmışlardı. Mutlu bir evlilik hayatını yıkan kişinin Sude olduğunu düşünen Nilgün ile Canan, düştükleri yanılgıdan çabuk çıkarlar. Zira Sude’nin peşinden koşan Ahmet’tir ve Müjgan’ın öğrenmesi çok uzun sürmeyecektir.