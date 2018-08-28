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Koca Koca Yalanlar 4. bölüm fragmanı! Müjgan'dan Ahmet'i şaşırtan sürpriz

DİZİ HABERLERİ  | 28.08.2018 02:07 | Son Güncelleme

Kanal D'de ekrana gelen Koca Koca Yalanlar dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Selen Uçer, Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Rüzgar Aksoy ve Tuğçe Karabacak'ın oynadığı Koca Koca Yalanlar'ın yeni bölümünde Ahmet çapkınlığına son vermeye karar veriyor. Müjgan ise kocasını yeniden kazanmak için harekete geçiyor.

Koca Koca Yalanlar 4. bölüm fragmanı! Müjgan'dan Ahmet'i şaşırtan sürpriz

Koca Koca Yalanlar dizisinin 3 Eylül Pazartesi yayınlanacak olan 4. bölümünde, Ahmet, yaptığı hatanın farkına varmıştır. Kendini affetirebilmek için Müjgan ile yemeğe çıkmaya karar verir. Diğer cephede Müjgan ise boşanmak için avukatla görüşmüştür. Ahmet, boşanma davasını duyduğunda bu durumu nasıl karşılayacak?

Müjgan'ın sürprizini öğrenen Sude, durumdan şüphelenir. Müjgan'ın intikam için hain planları olduğunu düşünerek endişeye kapılır. Müjgan'ın sürprizi için sabırsızlanan Ahmet ise duyduklarıyla şaşkına döner.

Koca Koca Yalanlar, 3 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

KOCA KOCA YALANLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Müjgan, Ahmet’in kendisini aldattığı gerçeğiyle yüzleşir. Sude’ye olan aşkına ket vurmaya çalışan Ahmet, karısının gönlünü alabilmek için her yolu denemeye hazırdır. Fakat bu Ahmet için o kadar da kolay olmayacaktır. Ahmet’in eve gelen babası, tüm iplerini eline almakta kararlıdır.

Ahmet’in, Müjgan’ı aldattığını ilk öğrenen en yakın arkadaşları Nilgün ile Canan olmuştu. İkili bu gerçeği Müjgan’a söyleyip söylememe konusunda çekinceler yaşasalar da Sude’nin karşısına çıkmışlardı. Mutlu bir evlilik hayatını yıkan kişinin Sude olduğunu düşünen Nilgün ile Canan, düştükleri yanılgıdan çabuk çıkarlar. Zira Sude’nin peşinden koşan Ahmet’tir ve Müjgan’ın öğrenmesi çok uzun sürmeyecektir.

Kocası Ahmet’in kendisini aldattığını ilk olarak Canan’ın güzellik merkezinde öğrenen Müjgan, ne yapacağını bilemez. Ahmet’e karşı beslediği koşulsuz sevgi ve büyük emeklerle besledikleri evlilik hayatı büyük bir sınav vermeye hazırlanır. Müjgan, bu evliliği kurtarmak için büyük çaba sarf etse de Sude, Ahmet’in karısından boşanması için harekete bile geçmiştir. Müjgan ile bir araya gelen Sude, Ahmet’in karşısına çıkar ve bu acı gerçek ortaya çıkar.

Ahmet, karısı Müjgan’ın kendisini affetmesini ve Sude’nin bir hata olduğunu dile getirir. Müjgan’ın kalbini yeniden kazanabilmek için arkadaşlarının da olduğu bir akşam yemeğine çıkarlar. Fakat yemekte işler iyice çığırından çıkar. Üstelik eve gelen sürpriz bir misafir vardır. Ahmet’in babası, disiplini yeniden ele alır. Tüm aileyi zor günler beklerken, Sude’nin baskıları da Ahmet’i oldukça zor bir duruma düşürecektir.

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