Koca Koca Yalanlar dizisinin yayın tarihi belli oldu! İşte konusu ve ilk fragmanı

Yapımcılığını Limon Film - Hayri Aslan'ın üstlendiği Koca Koca Yalanlar'ın yayın tarihi açıklandı. Bir süredir tanıtımları yayınlanan romantik komedi dizisi ilk bölümüyle 13 Ağustos Pazartesi akşamı 20.00'de Kanal D'de başlıyor.

'Kocanız sizi bir gün aldatırsa ne olur?' sloganıyla duyurulan dizinin ilk fragmanı da yayınlandı.

Dizinin başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Ferdi Sancar, Müge Bayramoğlu, Tuğçe Karabacak, Rüzgar Aksoy, Pelin Öztekin ve Selen Uçer gibi isimler yer alıyor.

KOCA KOCA YALANLAR KONUSU NEDİR?

Şener Şen’in ‘Aşık Oldum’ adlı filminden de izler taşıyan dizide çocukları Umut, Aliş ve Ilgaz’ı büyüten ev hanımı Müjgan ile onun 17 yıllık eşi muhasebeci Ahmet’in eğlenceli hikâyesi ekrana aktarılıyor. Evliliğinin mutlu mesut gittiğini sanan Müjgan, işlerin hiç de sandığı gibi olmadığını, eşinin muhasebesini tuttuğu bir mağaza çalışanına tutulduğunu anlıyor.



