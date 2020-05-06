Koca: Kontrollü sosyal hayata geçiyoruz

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 584'e yükseldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de salgınla mücadelede gelinen son noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısını ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koca, Türkiye'de koronavirüs mücadelesinden olumlu sonuç alındığını vurguladı. Koca, "Tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır" diye konuştu. Özgürleşirken tedbirin elden bırakılmamasının da önemine dikkat çeken Bakan, "Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. Bugüne dek her ne kadar 'normale dönüş' ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. Yeni hayatın normallerini oluşturuyoruz" ifadesini kullandı.

"Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'kontrollü sosyal hayat'tır" diyen Koca, bu dönemde maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının önemine dikkat çekti. Kimsenin dışarıya maskesiz çıkmasını uygun görmediklerini belirten Sağlık Bakanı, şu ana kadar dağıtılan maske sayısının 160 milyonu bulduğunu söyledi. Bakan, 65 yaş üzerine getirilen serbest zaman diliminde kullanıma yönelik maske dağıtımının devamından yana olduklarını belirterek, konuya ilişkin açıklamanın "önümüzdeki haftalar için de karar alındığında" yapılacağını belirtti.