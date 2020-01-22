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Koca: "(Korona virüsü) Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık."
Koca: "(Korona virüsü) Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık."
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22.01.2020 10:41 |
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Koca: "(Korona virüsü) Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık."
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