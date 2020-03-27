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  4. Koca: Koronavirüs nedeniyle kaybımız 92’yi buldu

Koca: Koronavirüs nedeniyle kaybımız 92’yi buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 21:14 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92’ye yükseldiğini duyurdu.

Koca, tespit edilen 2 bin 69 yeni vaka ile hasta sayısının da 5 bin 698’e ulaştığını belirtti.Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tür koronavirüs salgınının gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Türkiye'de Cuma günü 7 bin 533 koronavirüs testi yapıldığını ve bu çerçevede 2 bin 69 yeni vaka kayıt altına alındığını söyledi. Koca, bu doğrultuda Türkiye'de yapılan toplam test sayısının 47 bin 823'e, toplam vaka sayısı 5 bin 698'e yükseldiğini açıkladı.

Koca, toplam 17 kişinin de Cuma günü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Koca, "Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu” şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı, hastanelerde tedavi gören ve iyileşen 42 hastanın da taburcu olduğunu söyledi. Koca, yoğun bakım ünitelerinde de yüzde 62-63 oranında doluluk olduğu bilgisini verdi.

"İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır. Bunun için de çalışma saatleri, çalışma günleri, tatiller düzene konmalıdır” diye konuşan Bakan, "Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş hayattır, geçici hayat tarzıdır” dedi.

Bakan Koca, "Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka sayılarının fazla olduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı.

DW/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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