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Koca kurbanı kadın toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 11:32 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde ayrı yaşadığı kocası tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen kadın toprağa verildi.Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi Cezaevi Sokak’ta ayrı yaşadığı kocası Hasan G.

Koca kurbanı kadın toprağa verildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde ayrı yaşadığı kocası tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen kadın toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi Cezaevi Sokak’ta ayrı yaşadığı kocası Hasan G. tarafından işlettiği bakkal dükkanında pompalı tüfekle vurulan Ayşe G.’nin cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesi tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı.
Alata Mezarlığına getirilen 2 çocuk annesi Ayşe G. kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Öte yandan, eşini vurduktan sonra intihara teşebbüs eden Hasan G.’nin Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

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