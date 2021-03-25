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Koca: Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşı gelecek

25.03.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Bakanı Koca, Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandığını ve Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşı geleceğini söyledi.

Koca, Sputnik V aşısı için de görüşmelerin başladığını duyurdu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın sürecini takip eden Bilim Kurulu ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası Türkiye'deki aşılama süreciyle ilgili yeni bilgiler verdi. Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandığını belirten Koca, yurt dışından kullanıma hazır olarak alınan aşının toplamda 18 milyon dozun üzerinde olduğunu, ayrıca 10 milyon doza tekabül eden ve dolumu Türkiye'de yapılacak aşının da bugün itibariyle ellerine ulaştığını açıkladı.

Koca, sözlerini "Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır" diye sürdürdü. Koca, 50 milyon kişinin aşılanmasını tamamlamayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Aşılama sürecine Çin'den gelen Sinovac aşısıyla başladıklarını ve 1,4 milyon doz Alman menşeli BioNTech aşısının da ellerine ulaştığını ifade eden Koca, "Nisan ayı başında, bu 4,5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olaraksa 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu BioNTech'in üretim kapasitesi arttıkça, Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak" şeklinde konuştu.

Rus menşeli aşı Sputnik V'nin gelişim süreçlerini yakından izlediklerini ve Sputnik'in tedariki için ilk görüşmelere başlandığını ifade eden Koca, bu aşının uygunluğunun kesinlik kazanmasına dönük test sürecinden sonra yaygın kullanıma alınabileceğini vurguladı. Sputnik V aşısı, Avrupa İlaç Dairesi'nden de onay almak için başvuruda bulunmuştu.

Yerli aşı çalışmaları

Açıklamasında Türkiye'de geliştirilmeye çalışılan korona aşılarına da değinen Koca, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşının faz 2 safhasında olduğunu, son gönüllünün ikinci doz aşısının 9 Nisan'da yapılacağını, sonuçların elde edilmesini takiben nisan ayı sonunda da son aşama olan faz 3 aşamasına geçileceğini söyledi.

Koca, ayrıca VLP (Virus Like Particle) denilen, yani virüs benzeri parçacık aşısının faz 1 çalışmalarına başlandığını da duyurdu.

Bu aşı türünün, tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biri olduğunu belirten Koca, ayrıca sprey olarak uygulanması amaçlanan bir aşının da çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Koca, "İntranazal Covid aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu, dünyadaki ilk İntranazal Covid aşısı olacak" dedi.

DW / HS,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

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