Koca: Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşı gelecek

Koca, Sputnik V aşısı için de görüşmelerin başladığını duyurdu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın sürecini takip eden Bilim Kurulu ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası Türkiye'deki aşılama süreciyle ilgili yeni bilgiler verdi. Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandığını belirten Koca, yurt dışından kullanıma hazır olarak alınan aşının toplamda 18 milyon dozun üzerinde olduğunu, ayrıca 10 milyon doza tekabül eden ve dolumu Türkiye'de yapılacak aşının da bugün itibariyle ellerine ulaştığını açıkladı.

Koca, sözlerini "Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır" diye sürdürdü. Koca, 50 milyon kişinin aşılanmasını tamamlamayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Aşılama sürecine Çin'den gelen Sinovac aşısıyla başladıklarını ve 1,4 milyon doz Alman menşeli BioNTech aşısının da ellerine ulaştığını ifade eden Koca, "Nisan ayı başında, bu 4,5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olaraksa 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu BioNTech'in üretim kapasitesi arttıkça, Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak" şeklinde konuştu.